Eden Hazard au Real Madrid, c’est un trophée toutes les… 460 minutes

C’est donc avec la même joie habituelle, bridée par une bonne dose de frustration, que le Brainois a participé à la fête du sacre en Coupe du Roi ce samedi soir après la victoire contre Osasuna (2-1). On a pu entrevoir son sourire sur les images de célébration sur la pelouse de Séville, mais en devinant que le goût de la victoire reste plutôt amer. À l’instar des autres trophées remportés depuis son arrivée à Madrid.

Depuis 2019, le Real Madrid a ajouté huit nouvelles lignes à son histoire : une Ligue des champions, deux Liga, une Coupe du Roi, deux Supercoupe d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs. Et même s’il était absent sur pas mal de feuilles de match et n’a joué que très peu (ou pas du tout) dans la plupart des compétitions, ces huit trophées comptent pour le palmarès d’Hazard.

De quoi lui offrir un taux assez incroyable titres remportés en fonction de son temps de jeu. Sur ses quatre saisons au club (3 675 minutes), l’ancien capitaine des Diables rouges tourne avec une moyenne d’un trophée toutes les 460 minutes… Ce qui lui permet d’atteindre un total de 16 sacres en carrière (8 avec le Real, 6 avec Chelsea et 2 avec Lille).

guillement "C'est le seul trophée qu'il me restait à gagner avec ce maillot."

Sur l’échelle des palmarès les plus riches de l’histoire du football belge, Eden Hazard dépasse Thomas Vermaelen (15 trophées) pour grimper sur le podium et même se rapprocher de Kevin De Bruyne (17) qui était jusqu’à présent codétenteur du record avec Thibaut Courtois. Mais en soulevant cette Coupe du Roi, Courtois a porté son total à 18, en attendant évidemment la réponse de KDB encore engagé dans trois compétitions.

”C’était le seul trophée qu’il me restait à gagner avec ce maillot et il faut être très fier de l’avoir remporté car le chemin cette année a été très difficile et nous avons très bien fait, jubile Thibaut Courtois qui peut désormais se tourner vers la demi-finale de Ligue des champions de ce mardi face à… De Bruyne. Gagner cette finale nous donne beaucoup d’énergie positive pour la suite.”