Giro | Mark Cavendish aborde son 22e grand tour: "Sans train pour le sprint, la pression retombe"

"Le Giro est une course que j'apprécie et qui occupe une place particulière dans mon cœur", a déclaré le champion de Grande-Bretagne en titre dans un communiqué de son équipe. Le coureur de l'Ile de Man, âgé aujourd'hui de 37 ans, a déjà décroché 161 victoires en carrière dont 16 étapes au cours de ses six précédentes participations au Tour d'Italie.