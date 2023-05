Football : Naples est le nouveau champion d’Italie après 33 ans d'attente

La rencontre ne commençait cependant pas sous les meilleurs auspices pour le Napoli qui encaissait un but sur une superbe frappe enroulée de Sandi Lovric (13e, 1-0).

Les visiteurs pouvaient de nouveau croire au titre grâce à une égalisation de Victor Osimhen quelques minutes après le coup d'envoi de la seconde période (53e, 1-1). Le score restait inchangé et Naples décrochait ainsi son premier titre en 33 ans.

Les Napolitains comptent 80 points, 16 de plus que la Lazio, à cinq journées de la fin du championnat et ne peuvent plus être rejoints. Naples succède à l'AC Milan au palmarès de la Serie A.

