On jouait à Westerlo en Coupe (de Belgique). On devait être au club à 12h30. La sélection marocaine était donnée à midi. J’ai regardé le live et j’ai vu mon nom. Sur le coup, je ne réalise pas.

La Fédération ne vous avait pas prévenu ?

Personne. Mon nom sortait au Maroc dans les journaux mais tant que rien n’est officiel, tu n’y crois pas.

L’Union Belge a-t-elle essayé de vous convaincre d’opter pour les Diables rouges ?

Peu de temps avant, des responsables m’ont contacté pour venir à Tubize. Roberto Martinez voulait me rencontrer mais ça ne servait à rien. Mon choix était fait. Rien n’aurait changé.

Pourquoi avoir opté pour le Maroc ?

C’est le choix du cœur. Je pense à mes grands-parents. Ils sont arrivés du Maroc. Ils ont fondé une famille et ils ont travaillé dur. Tout ça pour nous faciliter la vie. Ils ont permis que ça soit normal pour nous d’avoir un toit au-dessus de notre tête et de manger tous les jours alors qu’il y a 40 ans, c’était un luxe.

Dès le deuxième match de la Coupe du monde, vous affrontez la Belgique. Cette rencontre a quand même dû être particulière pour vous ?

Bien sûr. La Belgique, c’est le pays où j’ai grandi et qui m’a tout donné. Ça m’a fait bizarre de les affronter.

Vous avez pu bénéficier des conseils des Ziyech ou Hakimi pour vos débuts internationaux ?

Ils m’ont pris comme leur petit frère. Ziyech m’a encore dit avant d’affronter le Brésil en amical de jouer comme d’habitude, tranquille.

Vous avez marqué l’histoire du Maroc en devenant le premier pays africain à vous qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde. Comment l’avez-vous vécu ?

Le plus beau, c’est quand on est arrivé au pays à Rabat. On a été reçu chez le Roi ! C’est le rêve de tous les Marocains et nous, on l’a réalisé juste en jouant au foot. Mais ce n’est que le début. J’espère le rencontrer encore plein de fois.

Quel joueur vous a le plus impressionné ?

Modric est incroyable. Il voit tout avant tout le monde. Lorsqu’on a affronté la Croatie la première fois en phase de poules, il a pris le ballon et sans regarder, il a mis un extérieur magnifique. Je me suis demandé comment c’était possible de pouvoir réaliser ça.

Lors du dernier rassemblement, vous avez été titulaire face au Brésil et avez délivré l’assist sur l’ouverture du score. Vinicius vous a aussi impressionné ?

C’est vrai que ses enchaînements et ceux de Rodrygo sont parfaits mais ils ne m’ont pas impressionné. Ce qui m’a marqué, c’est que Militão m’a donné son maillot après le match dans les vestiaires. En plus, je suis fan du Real Madrid. Je commence à avoir une jolie collection avec ceux de Kovacic et Debast suite à la Coupe du monde.