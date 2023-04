Le coureur belge de 21 ans, 22e de la Flèche Wallonne mercredi, figurait sur la liste provisoire des engagés de la 109e édition de la Liège-Bastogne-Liège.

"Nous avons entendu notre coureur et notre staff médical et nous sommes confiants quant à l'issue de la procédure", indique Lotto Dstny dans un communiqué. "Nous suivons cependant les procédures en vigueur et Lennert ne sera pas aligné avec l'équipe dans l'attente d'une enquête plus approfondie".

La substance concernée est contenue dans un spray nasal en vente libre et autorisé en compétition, à condition qu'il soit déclaré lors d'un contrôle et que son utilisation soit conforme à la notice.

Van Eetvelt, qui a utilisé ce spray en consultation avec le staff médical, et le médecin de l'équipe se sont entretenus samedi matin avec le conseil d'administration de Lotto Dstny.

"L'équipe applique une politique de zéro tolérance et Lennert sera donc suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous voulons souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'une sanction, mais d'une simple application des directives du MPCC (Mouvement pour une Cyclisme Crédible)", précise Lotto Dstny.

"Depuis hier, mon monde s'est écroulé", déclare Lennert Van Eetvelt, cité dans le communiqué. "Aucun coureur ne souhaite recevoir une telle lettre. Je ne comprends pas bien ce qui a pu se passer. Lors d'un contrôle antidopage, j'ai pourtant bien déclaré que je prenais ce spray nasal, comme je l'ai déjà fait auparavant durant ma carrière. Je n'ai rien fait d'intentionnel, j'espère qu'il s'agit juste d'une erreur et que le cauchemar sera bientôt terminé".