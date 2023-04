Un discours qui faisait écho à celui de son coach Brian Riemer. “Nous avons connu un match difficile ce week-end mais je reste modéré. Être dans le drame ou l’euphorie n’apporte rien. Face à Genk, j’étais déçu de certaines choses mais l’analyse m’a montré des éléments positifs, notamment en première période.”

Avec le score favorable (2-0) et après avoir concédé cinq buts en Pro League, on peut imaginer un changement d’approche du coach. “Ce ne sera pas le cas, affirme pourtant Riemer. Si tu veux réaliser de bonnes choses, tu dois montrer ton meilleur visage. Nous ne jouerons pas défensivement et je peux vous dire que j’alignerai la même équipe que d’habitude. Nous sommes toutefois conscients du résultat. C’est un peu comme si on revenait sur le terrain à 2-0 après la mi-temps. Nous devons prendre le score en considération.”

Mais sans tronquer son jeu. “Si nous commençons à jouer différemment, nous risquons de perdre nos repères et de mal faire certaines choses”, résume Dreyer.

Pascal Jansen, le coach de l’AZ, a expliqué avoir un plan. Il a d’ailleurs comparé son approche de jeudi dernier à celle de Genk (”en moins bien réalisé”). Une manière de mettre la pression sur Anderlecht. “C’est positif qu’ils aient confiance en eux, dit Riemer. À la place du coach de l’AZ, je tiendrais ce même genre de discours. Mais je sais ce que j’ai vu jeudi. On a su se créer des occasions tout en évitant de leur en offrir. Mais on peut toujours s’améliorer.”

Brian Riemer devra composer avec un absent de dernière minute. Benito Raman, présent à l’entraînement ce matin, n’a pas fait le déplacement. “Il a une gêne musculaire depuis mardi.” Amir Murillo, écarté dimanche, est bien présent et peut jouer.