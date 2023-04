Vendredi, Sclessin accueillait le Standard et le Sporting Charleroi pour un derby wallon électrique. Dans une ambiance de folie, ce sont les Rouches qui l’ont emporté, non sans souffrir (3-1). Les Liégeois ont officialisé leur place en Europe Play-offs et restent même encore en course pour arracher la quatrième et les Champions Play-offs. Le match a été marqué par des débordements des supporters des deux équipes, des rats morts ayant notamment été lancés dans les tribunes.

L'ambiance était bouillante à Sclessin pour le derby wallon entre le Standard et Charleroi. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Samedi, le sort d’Ostende en Pro League a été scellé. Les hommes de Dominik Thalhammer ont subi une lourde défaite face à OHL (0-4) et sont officiellement relégués. Zulte Waregem a de son côté réalisé un grand match face à Eupen (1-5), et jouera la semaine prochaine un second duel à distance face aux Pandas pour le maintien.

Dimanche, Anderlecht se déplaçait chez le leader, à Genk ! Si les Mauves se sont montrés performants durant le premier acte, ils vont se montrer coupables d’erreurs grossières avant de flancher complètement face à des Limbourgeois en grande forme. Résultat : une défaite humiliante (5-2) et beaucoup d’incertitudes pour l’accession au top 8, les Anderlechtois n’étant plus maîtres de leur destin avant la dernière rencontre de la phase classique.

Dans la course au top 4, Gand a concédé un nul en déplacement à Malines (1-1). Les Buffalos, Bruges et le Standard se disputeront donc la dernière place la semaine prochaine. Dans la soirée, l’Union s’est fait peu face à Seraing mais l’a emporté (2-1).

Cyclisme

Dimanche aux Pays-Bas, il y avait Tadej Pogacar d’un côté, et le reste du monde de l’autre… Pour la 57e édition de l’Amstel Gold Race, le favori slovène a été inarrêtable, étant à l’initiative d’une première attaque à 84 kilomètres de l’arrivée, avant de porter l’estocade et de partir chercher la victoire en solitaire sur les 29 derniers kilomètres. Chez les femmes, c’est la Néerlandaise Demi Vollering qui a été chercher la victoire.

Onzième victoire de la saison pour Tadej Pogacar. ( Motordriver Kenny Verfaillie - Photo by Nico Vereecken / Photo News ©NVE

Tennis

Première pour Andrey Rublev ! DImanche, le Russe a remporté son premier Masters 1000 lors de l’ATP de Monte Carlo à Monaco. Le numéro 6 mondial s’est imposé en trois sets 5-7, 6-2, 7-5 en 2h34 contre le Danois Holger Rune, 9e mondial.

La Belgique ne disputera pas la phase finale de la Billie Jean King Cup de tennis. Samedi à Vancouver, dans le double décisif, Kirsten Flipkens et Greet Minnen ont perdu 6-1, 6-2 contre Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez. Le Canada s’iest ainsi imposé 3 victoires à 2.

Athlétisme

Kevin et Jonathan Borlée ont débuté leur saison en mode mineur ce week-end lors du meeting d’athlétisme de Gainesville aux États-Unis. Aligné sur 200m, Kevin Borlée a pris la 7e place de la série B avec un chrono de 21.29, loin de son record personnel en 20.72, réalisé en 2011. Dylan Borlée était également inscrit sur 200m mais s’est retiré au dernier moment. La victoire est revenue à l’Américain Noah Lyles en 20.16.

Jonathan Borlée a lui participé au 400m, signant un chrono de 46.48 pour une 13e place dans la série B, à deux secondes de son record de Belgique en 44.43 et au-dessus du minima pour les Mondiaux de Budapest, fixé à 45.00.

À quelques secondes de battre son propre record ! Dimanche, le Belge Bashir Abdi a remporté le marathon de Rotterdam en 2h03 : 48, terminant à 12 secondes de son record d’Europe 2h03 : 36 qu’il avait établi en 2021 lors de sa première victoire dans la cité portuaire néerlandaise.

Marathon de Rotterdam - Une victoire mais pas de record pour Bashir Abdi, désormais tourné vers Paris ©BELGA

Basket

Liège s'est lourdement incliné 101-71 sur le terrain de Yoast United pour la 7e journée de l'Elite Silver de la phase transfrontalière de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, dimanche.

