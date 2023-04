Vice-champion d’Europe de gymnastique à Antalya, Maxime Gentges savoure le moment : “C’est le plus grand accomplissement de ma carrière”

Au comble du bonheur, le Malmédien a réussi, à 28 ans, la plus belle performance de sa carrière et remporté la première médaille de l’histoire pour un gymnaste masculin belge dans un Euro.

Notre compatriote a livré une brillante prestation dans l'un des ses agrès de prédilection.

”Franchement, je ne réalise pas encore vraiment la portée de ce que je viens de réussir et je ne sais pas si je vais réussir à descendre de mon nuage de sitôt, mais je profite de l’instant présent et j’essaie d’enregistrer chaque image de cette journée. Je ne l’oublierai jamais !”

guillement Si quelqu’un voulait me déloger de cette deuxième place, je savais qu'il lui faudrait sortir l'exercice de sa vie.

Deuxième de la finale derrière l’Irlandais Rhys McClenaghan, Maxime Gentges a réussi un exercice parfait au moment où il le fallait.

”J’avais déjà fait de très hauts scores dans des tests, à l’entraînement, mais ici, avec le nouveau code, c’est mon record personnel et que je réussisse à avoir mon pic de forme le jour J, en finale, c’est vraiment le rêve, se félicite-t-il. Ma préparation avait été idéale, sans pépin physique, et je ne cessais de dire à mon entourage, à mes équipiers, que je me sentais monter en puissance. Après mon exercice, je savais que j’avais réussi quelque chose de beau et que si quelqu’un voulait me déloger de cette deuxième place, il lui faudrait sortir l’exercice de sa vie. Je n’ai pas trop songé au podium en attendant le passage des autres mais j’étais conscient que j’étais dans le bon.”

Il y avait aussi beaucoup d'émotion chez Gilles, le frère et entraîneur de Maxime.

Mentalement aussi, Maxime Gentges s’est senti vraiment très fort ce samedi, comme depuis le début de la semaine.

”La qualification de l’équipe, qui a réussi son meilleur résultat de son histoire, m’avait enlevé une bonne dose de stress depuis mardi et je voulais vraiment profiter du moment, reprend le vice-champion d’Europe. J’étais libéré et cela s’est vu. J’ai même réussi à vivre le passage de Lisa (Vaelen) au saut avant d’entrer moi-même en lice. J’étais détendu à ce point et en même temps très concentré. J’ai déjà connu pas mal de compétitions à enjeu dans ma carrière et souvent le stress a pris le dessus, ici ce n’était pas du tout le cas. Atteindre la finale était déjà un bel accomplissement mais, avec une note de départ qui était l’une des plus élevées du plateau, je savais que j’avais mes chances. Je suis évidemment super heureux de mon résultat.”

Dans les bras de Lisa Vaelen, l'autre médaillée belge du jour à Antalya.

Heureux, tout comme l’étaient aussi son frère et entraîneur, Gilles, ainsi que leurs parents, retournés en Belgique après les qualifications.

”J’étais très touché qu’ils soient venus nous encourager mardi mais ils avaient malheureusement des obligations professionnelles ce week-end. Je pense qu’ils ont quand même pu voir le bonheur sur mon visage et vivre, eux aussi, de belles émotions devant leur télévision”, lance Maxime.

Un selfie en guise de souvenir.

Qui ne perd pas de vue le fait qu’il sera premier gymnaste réserve, ce dimanche, à la barre fixe, un agrès qui lui convient également très bien.

”Si on m’avait demandé avant la compétition à quel agrès je pourrais viser la médaille, j’aurais sans doute répondu la barre fixe. Je ne souhaite évidemment la blessure de personne mais si je suis appelé, je pourrais encore créer la surprise, pourquoi pas ? J’essaie donc de me calmer parce que je ferai au moins l'échauffement. Les célébrations, ce ne sera pas encore pour ce samedi…”