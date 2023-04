Teddy Teuma capitaine ambitieux: "J'ai peut-être atteint un plafond à l'Union"

Le quart de finale

Quelles sont les chances de qualification de l’Union?

Les mêmes qu’au tour précédent (NdlR : contre l’Union Berlin). On n’est pas favoris mais cela ne veut pas dire qu’on a aucune chance. Leverkusen a un style de jeu totalement différent de Berlin, qui balançait de longs ballons avec un bloc bas. C’est une équipe qui va très vite et est très forte en possession. L’affiche n’est pas la plus spectaculaire sur papier mais il faut avoir beaucoup de respect pour l’un des favoris à la victoire finale.

En championnat, l’Union court après une clean sheet depuis huit matchs...

On a prouvé lors du retour face à Berlin qu’on savait faire preuve d’une grosse solidité défensive. On sait se mettre au niveau de l’événement. On va en Allemagne pour jouer notre jeu et il n’y a pas de raison de ne pas y croire.

À Leverkusen, on considère avoir réalisé le meilleur tirage. Sentez-vous que l’Union est encore sous-estimée?

Sur papier, on est l’équipe la plus faible, mais je sens quand même qu’on commence à nous prendre au sérieux. On mérite notre place en quart et, en tant que Petit Poucet, on n’a rien à perdre. On peut écrire une nouvelle page de l’histoire du club.

Sa forme actuelle

Vous sentez-vous meilleur lors des grands rendez-vous?

Les grands joueurs doivent être présents dans les grands matchs et je fais de mon mieux pour y arriver. En tant que capitaine, je me dois d’être au niveau. Je me sens plus fort quand il y a plus de responsabilités.

Avez-vous senti une baisse de régime dans votre chef en janvier et février?

J’ai eu quelques pépins physiques qui m’ont empêché d’être à 100%. Mais l’une de mes qualités est d’être assez régulier: même si je n’enchaîne pas toujours des matchs de très haut niveau, la base reste cohérente. Vu mes performances, je ne parlerais donc pas de baisse de régime.

La déception de votre quatrième place au Soulier d’Or n’a pas eu d’impact?

J’estime que j’aurais pu gratter une ou deux places, mais ce n’était pas un objectif en soi. J’étais déjà très fier de finir quatrième, mais j’irai peut-être chercher mieux la saison prochaine (sourire). Cela dit, les trophées individuels ne me préoccupent pas beaucoup.

Le titre de champion de Belgique

Les chances de l’Union en D1A sont-elles plus grandes que la saison dernière?

Je ne sais pas, mais on a tout en main pour y arriver. Tout se jouera dans les Champions play-off. Genk est peut-être fragilisé par le départ d’Onuachu mais a d’autres grands joueurs comme Trésor, Paintsil ou El Khannouss. Ils ont assez d’expérience pour la dernière ligne droite. Sans oublier l’Antwerp qui n’est pas très loin au classement.

Quelles seront les erreurs à ne plus commettre pour l’Union?

Ne pas prendre à la légère les deux matchs qui arrivent (NdlR : Seraing et Courtrai). Cela nous permettra de préparer au mieux les play-off. Ensuite, il faudra jouer chaque match comme une finale. On doit se servir de l’expérience de la saison dernière. On n’aura plus d’excuses.

Son futur

Connaissez-vous votre valeur marchande?

Oui, quelqu’un m’en a parlé. Elle a augmenté d’un million, non? Donc 5 millions d’euros maintenant. À mon âge, ce n’est pas mal. Mais si j’étais un club acheteur, je pense que 3 ou 4 millions suffiraient car je ne suis pas un joueur qu’on revendra pour beaucoup d’argent ensuite. Mais je ne pense pas que l’Union serait contente avec ce prix-là (rire).

Après plus de 4 ans ici, peut-on imaginer un départ cet été?

La situation est compliquée. D’un côté, le club ne veut pas me laisser partir vu mon statut ; mais d’un autre, je lis que je ne peux pas espérer mieux car cela ne fait pas partie de la philosophie du club (NdlR: dans une récente interview, le CEO Philippe Bormans a expliqué que Teuma méritait un meilleur contrat mais qu’il ne l’obtiendrait pas à l’Union). J’ai peut-être atteint un plafond et ça me fait de la peine car un beau projet a été mis en place ces dernières années. Ce sont des problèmes qu’on réglera en interne. La direction ne m’a pas dit que la porte était ouverte pour un départ cet été mais si je reçois une proposition, j’espère qu’elle sera prête à discuter.

Avez-vous récemment eu l’écho de l’intérêt de certains clubs?

Je fais mon travail sur le terrain et mon agent fait le sien en dehors. Je sais que ça commence à bouger, qu’il a pas mal de coups de téléphone et que les matchs européens aident en ce sens. Mais pour le moment, je ne peux pas dire que je suis en train de vivre ma dernière saison à l’Union. Ma première idée n’est pas de partir à tout prix, j’ai juste envie d’encore grandir.

Avez-vous déjà pensé à rester toute votre carrière à l’Union?

Bien sûr que c’est une possibilité, mais je ne veux pas me fixer d’objectifs. Je n’ai pas envie d’être bridé et je ne parle pas que de l’aspect financier. Si le club ne peut par exemple pas me certifier qu’il va se battre chaque saison pour le Top 4, cela me posera problème.

Une destination rêvée?

La Premier League reste le rêve ultime pour chaque joueur. Un retour en France serait aussi une belle revanche, mais ce n’est pas ma priorité. Rester en Belgique, où je suis respecté, correspondrait le plus à mes attentes. J’ai prouvé que j’avais ma place dans le top belge. Donc s’il est impossible de continuer à l’Union, pourquoi ne pas aller dans un club du top en Belgique.

Cela ne va pas rendre les supporters heureux de lire cela…

J’ai toujours dit que l’Union était un club très important pour moi. J’ai toujours tout donné et je le ferai jusqu’au bout. Je ne dis certainement pas que je veux quitter le club, mais le jour où mes limites seront atteintes, nos chemins se sépareront. J’avais eu le même discours fin de saison dernière et la direction avait montré que j’étais important en me donnant le brassard de capitaine et en me revalorisant.