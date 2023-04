On a scouté l'AZ Alkmaar: voici 6 raisons d'y croire pour Anderlecht

1. L’AZ victime d’un malaise

Après avoir rencontré Villarreal à un bon moment, au tour précédent, Anderlecht affronte l’AZ pendant un passage à vide. Depuis les victoires contre la Lazio en Coupe d’Europe (1-2 et 2-1), l’équipe des ex-Brugeois Mathew Ryan et Jordi Clasie a réalisé un 1 sur 9 en championnat contre Twente (2-1), Heerenveen (1-1) et donc le Sparta (0-1).

"On savait qu’ils étaient dans le doute, dit Verschuere, ancien de Westerlo et du Lierse mais surtout actif aux Pays-Bas depuis plusieurs années. La clé du match était de gagner les duels dans l’entrejeu et les deuxièmes ballons. Ce que nous avons fait."

2. La défense tremble sur les centres

Le but du Sparta a révélé une autre faiblesse de l’AZ: sa vulnérabilité sur les centres aériens. "C’était une des directives de balancer des centres dès que possible. Souvent, ils laissent de l’espace sur les flancs. Un bon changement d’aile peut donc créer le danger." Sur le but du Sparta, les défenseurs étaient nulle part. Islam Slimani pourrait donc faire des dégâts.

3. Fragile sur contre-attaques

Le Sparta a eu quelques occasions de doubler la mise sur contre-attaque, dont un poteau. Comme Villarreal, l’AZ aime avoir le ballon et faire le jeu, en 4-3-3, ce qui offre des possibilités de reconversions. Les arrières latéraux Sugawara et surtout Kerkez montent souvent, laissant ainsi des espaces dans leur dos. Verschueren: "Sur papier, Anderlecht a plus de qualités que nous. Il faudra être efficace quand l’opportunité se présentera.".

4. Karlsson et Pavlidis pas à 100%

L’AZ restait sur 39 matchs en ayant marqué en Eredivisie, avant de se heurter au Sparta. "Plusieurs de mes joueurs traversent une période difficile, avouait le coach Jansen. Mais dans un grand match comme à Anderlecht, cela peut vite changer." Les plus décevants contre le Sparta étaient les ailiers Mihailovic et Odgaard. Mais c’est surtout l’absence de l’homme en forme, le Suédois Karlsson (blessé) et la non-titularisation du buteur Pavlidis (légèrement blessé à la cheville) qui ont handicapé l’AZ.

Verschueren: "Avec ou sans Karlsson, c’est un monde de différence. Et Pavlidis est un des meilleurs attaquants de Eredivisie. Un renard des surfaces. Il ne faut pas lui laisser un demi-mètre." En conférence de presse, Pascal Jansen a fait comprendre que les deux seraient au coup d’envoi.

5. L’AFAS Stadion, pas un chaudron

Même si les 1 000 places pour les fans visiteurs ont toutes été vendues, et même si le match à l’AZ est déjà sold out (20 000 places vendues), les supporters néerlandais ne créent pas une ambiance bouillante comme ceux de Feyenoord ou de l’Ajax. Leur AFAS Stadion n’est pas un chaudron. Samedi, il y a eu quelques sifflets après la défaite contre le Sparta, mais on n’a pas senti d’ambiance de crise comme ce serait le cas dans un club du top absolu. Après le match, les joueurs papotaient avec les supporters sur l’immense parking qui comptait plus de vélos que de voitures.

6. Sittard est tout aussi important

Tout comme Anderlecht, l’AZ Alkmaar ne peut pas se permettre de tout miser sur la Coupe d’Europe. Alors que le club était encore dans la course au titre en janvier, il est actuellement quatrième à cinq points de la troisième place (du PSV) qui donne accès aux préliminaires de la Ligue des champions. Ce dimanche à Fortuna Sittard, Pascal Jansen n’a pas le choix: il doit gagner. Priorité au championnat.