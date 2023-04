Une option pour revivre la demi-finale de 2003

Il y a vingt ans presque jour pour jour, l’Inter et le Milan AC éliminaient respectivement Valence et l’Ajax pour s’offrir un derby de la Madonnina en guise de demi-finale de Ligue des champions. Et quelques semaines plus tard, le capitaine de l’AC, Paolo Maldini, brandissait le trophée aux côtés de... Carlo Ancelotti.