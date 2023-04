Arnaud De Lie 7e à la Flèche brabançonne: "Je tire un bon bilan de mes classiques"

Arnaud, quelle était la tactique d’équipe ce mercredi?

On misait sur Andreas Kron. C’était le bon homme devant à ce moment de la course. Mais il s’est fait lâcher. Il n’était pas assez fort. Quand il nous a dit qu’il n’était pas bien, on s’est mis à rouler derrière. Mais trop tard, car tout le monde était déjà cuit. Et l’écart était trop grand pour espérer revenir à l’avant de la course. On a essayé de s’organiser. Puis j’ai essayé d’attaquer. Mais il n’y avait que mon coéquipier Pascal Eenkhoorn et moi qui roulions. On dirait que les autres essayaient de faire deuxième ou troisième... Bagioli ne voulait pas rouler. On dirait que les adversaires ne font que sucer nos roues depuis le début de la saison. Moi, je veux juste gagner.

C’est une grosse déception? Vous sembliez à l’aise dans les montées…

Non. Tu ne peux pas être déçu quand tu as tout donné. J’étais bien, c’est vrai, mais cela aurait quand même été difficile de jouer la victoire. Un gars comme Ben Healy était très fort. Le groupe de devant était aussi très costaud. Moi, je devais attendre. Je pense que j’étais le meilleur de l’équipe. Et que nous avons fait une belle course collective. Je ne suis pas frustré par ce top 10. Au sprint, quand tu n’arrives pas pour la victoire, ce n’est pas la même chose, pas le même feeling.

Avez-vous apprécié cette course?

Oui, elle est belle. J’aime rouler dans cette région. Avec ces côtes courtes, ce sont des efforts qui me conviennent bien. Il a aussi fait assez froid, des conditions que j’apprécie. Mais à un moment de la course, alors que je venais de crever, je me suis dit que je devais changer de gants. Et je me suis retrouvé loin.

Pour une fois, vous n’êtes pas tombé dans cette région…

C’est vrai. Pas comme à la Primus Classic ou au Championnat du monde Espoirs. Cette fois, j’ai bien roulé, je suis passé entre les chutes.

Vous avez senti Roubaix dans les jambes?

Non, j’étais super bien. Physiquement et mentalement. J’ai encore su faire mal aux autres en attaquant, ça fait plaisir.

Quel bilan tirez-vous de votre première partie de la saison?

Je trouve qu’il est bon. Je sens que je suis devenu plus fort. Je continue à m’améliorer. Le but est de poursuivre comme ça à l’avenir. Et de gagner, bien évidemment. Par rapport à ma première partie de saison, de cette campagne de classiques, j’ai quand même obtenu un podium au Circuit Het Nieuwsblad (Ndlr : deuxième), j’ai terminé plusieurs fois dans le top 10, comme ici, au bout d’une course dure. Je retiens aussi que je suis bien là depuis le mois de janvier, hormis mon petit coup de mou à Paris-Nice. Je vois que je sais me maintenir pendant trois mois quasiment au meilleur niveau.

Et maintenant?

Je vais couper, avec trois à quatre jours de repos sans vélo. Je vais rester à la maison avant ma prochaine course, dans trois semaines. (Ndlr: Francfort). Avec une grande envie: toutes les épreuves sont importantes.