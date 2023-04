"Après avoir réalisé un dernier scanner, Marc Marquez et son équipe médicale (...) ont confirmé que le premier os métacarpien était toujours en cours de guérison. Après des échanges entre l’équipe et le HRC (Honda Racing Corporation), il a été décidé de laisser la blessure guérir complètement et d’éviter tout risque inutile", explique l’équipe Repsol Honda dans un communiqué.

Le sextuple champion du monde de MotoGP, parti en pole position du GP du Portugal le 26 mars dernier, avait chuté dès le 2e tour en entraînant au sol le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia) après avoir heurté son compatriote Jorge Martin (Ducati).

Pour cet accident, Marquez a écopé d’une pénalité de deux "long lap", un détour à emprunter deux fois. Il devait purger cette sanction en Argentine lors de la deuxième course de la saison, mais il avait déjà dû déclarer forfait.

Les commissaires avaient ensuite précisé que cette pénalité s’appliquerait lors de la prochaine épreuve disputée par le Catalan, mais Repsol Honda a fait appel de cette sanction. La cour d’appel de la FIM devrait statuer prochainement sur cette affaire.

Marquez manquera donc une de ses épreuves fétiches, où il s’est imposé sept fois en neuf participations.

Par ailleurs, Oliveira, touché au tendon de la jambe droite dans ce violent choc avec Marquez et absent en Argentine, fera le déplacement à Austin dans l’espoir de participer à la course. Il passera un examen médical jeudi au Texas qui déterminera s’il est apte à prendre part au Grand Prix, ont indiqué mardi les organisateurs.