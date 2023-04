Vendredi, le destin du RFC Seraing a été officiellement scellé. Battus 2-0 par le Club de Bruges, les Métallos descendront en Challenger Pro League la saison prochaine. Les Liégeois ont affiché un niveau clairement insuffisant tout au long de la saison, et payent un manque de moyens criant pour l’élite du foot belge.

Samedi, le Sporting Charleroi a été décrocher une victoire dans le “Felice Time” face à Zulte Waregem. Le défenseur Damien Marcq a décoché une superbe frappe du pied gauche dans le temps additionnel, permettant aux Zèbres de l’emporter (3-2). Le Sporting conserve son destin en main dans la course au top 8.

Damien Marcq a inscrit un des buts les importants de la saison de Charleroi face à Zulte Waregem. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Dans la soirée, l’Union se déplaçait à Gand. Les Bruxellois ont ouvert le score après une petite minute de jeu, avant de se faire rejoindre en seconde période à la suite d’un pénalty concédé (1-1).

Dimanche, Anderlecht a connu un match moins joyeux face à Westerlo. Les Mauves n’ont pas trouvé la solution face aux Campagnards et ont été contraints au match nul (0-0). Les Bruxellois se sont même fait très peur en fin de rencontre, et peuvent remercier leur gardien Bart Verbruggen ainsi que leur barre transversale.

En fin d’après-midi, le Standard recevait à Sclessin le leader, le Racing Genk. Les Rouches ont réalisé une superbe première période, menant de deux buts grâce à un doublé de Philip Zinckernagel, avant de tenir le score avec courage face aux assauts limbourgeois (2-0). Grâce à cette victoire, les Liégeois s’assurent pratiquement une place dans le top 8.

L'équipe de Ronny Deila a fait tomber le leader Genk au terme d'une superbe rencontre. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Aussi en football :

Dante Vanzeir va faire l’objet d’une enquête de la MLS, la Major League Soccer, accusé d’avoir tenu des propos racistes lors de la rencontre du championnat américain de football disputée samedi avec son club des Red Bulls de New York.

Cyclisme

L’enfer du Nord prenait place ce week-end ! Pour la 120e édition de Paris-Roubaix, c’est le Néerlandais Mathieu van der Poel qui l’a remporté pour la première fois de sa carrière. Wout van Aert a longtemps roulé pour la victoire finale, mais a subi une crevaison fatale à 16 kilomètres de l’arrivée. Il termine toutefois sur le podium, derrière un autre Belge, Jasper Philipsen, auteur d’un superbe sprint final face à lui.

Chez les femmes la veille, c’est une surprise qui l’a emporté. Dans un final animé où les échappées ont résisté au retour du groupe des favorites, la Canadienne Alison Jackson a réglé le sprint dans le vélodrome de Roubaix devant l’Italienne Katia Ragusa et la BelgeMarthe Truyen.

Paris-Roubaix dames - Alison Jackson: "La plus grande victoire de ma carrière, un rêve qui se réalise" ©BELGA

Tennis

Zizou Bergs a été éliminé en 8es de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Houston, disputé sur terre battue et doté de 642.735 dollars, samedi. Le Limbourgeois, 23 ans, 167e mondial, a été battu par le Chilien Cristian Garin, 74e joueur du monde, 26 ans, en deux sets : 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) et 2 heures et 7 minutes de jeu.

Basket

Ce samedi 08 avril 2023, le site de La Garenne, à Charleroi, abritait les finales de Coupes AWBB en basket 3x3. Plus de 1.000 spectateurs et supporters étaient présents pour encourager leurs équipes favorites et/ou découvrir cette discipline encore peu connue.

