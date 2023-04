Frank Boeckx explique son départ d'Anderlecht: "Je ne pouvais pas rester un égoïste"

Frank Boeckx (36 ans) nous reçoit dans le living de sa jolie maison à Lochristi (Flandre-Orientale) où les biberons, berceaux et Maxi-Cosi sont omniprésents. "J’étais le papa sympa qui voyait ses enfants 30 minutes par jour pour les mettre au lit, explique-t-il. Vis-à-vis de ma femme, je ne pouvais pas poursuivre cette vie d’égoïste."

La raison de votre départ est donc purement familiale.

Oui. Ma femme Julie est représentante commerciale dans le secteur médical, à temps plein. Elle fait tous les jours la route. Quand un de nos enfants avait de la fièvre, c’est elle qui devait aller le chercher à la crèche. Et la nuit, c’est elle qui devait se lever, parce que je devais déjà partir à 6 heures. Et si un jour elle s’endort au volant ? Vous savez qu’elle devait faire venir une baby-sitter pour pouvoir aller faire son jogging ? Je dois la remercier pour tous ces sacrifices pendant mon absence. On aurait pu prendre une fille au pair. Mais c’est moi qui ai fait mes enfants, je veux les éduquer. Je sais que mille autres entraîneurs des gardiens veulent ma place à Anderlecht. J’aurais pu profiter du succès qu’ont engendré les prestations de Bart Verbruggen, et cela aurait été un tremplin pour ma carrière. Mais ma famille passe avant tout. Et les supporters me comprennent. Je n’ai pas reçu un seul message négatif.

Vous avez pris votre décision d’un jour à l’autre ?

En janvier, je me suis assis autour de la table avec Anderlecht pour parler d’un nouveau contrat. Mais en février, j’ai fait savoir au club que je comptais arrêter. Vu que ce n’est pas évident de trouver un successeur dans le courant de la saison, Brian Riemer m’a proposé que je vienne de temps en temps à Neerpede, mais ce n’est pas mon truc. Moi, c’est tout ou rien. J’étais d’accord de les dépanner jusqu’à la trêve internationale, vu que mon successeur ne savait pas se libérer directement. La semaine passée, j’ai envoyé un mail en disant que je ne pouvais plus attendre.

Vous allez perdre votre salaire.

En tant que consultant à la télévision, je ne gagnerai pas moins bien ma vie qu’à Anderlecht. Vu que c’était mon premier job d’entraîneur et que j’ai signé pendant la période Covid, j’avais un petit contrat. Le club voulait le revaloriser mais j’ai donc refusé

Vous allez devenir un père au foyer ?

Non, non. Je vais encore travailler, mais pour la première fois en 20 ans, je déciderai moi-même de mon agenda. Et je pourrai dire non. Mon statut d’indépendant me permettra de faire d’autres choses que du travail pour la télé. Je pourrai aussi faire des flexi-jobs dans l’Horeca, et je possède par ailleurs un diplôme de cuisinier. Mais j’ai surtout hâte de reprendre mon travail de consultant à la télé. Je pourrai enfin contredire Hein Vanhaezebrouck sans qu’il me mette sur le banc (rires).

Allez-vous analyser des matchs d’Anderlecht ?

Si on me le demande, oui. Et si les gens acceptent qu’un demi-supporter donne son avis sur le Sporting… sans dévoiler de secrets tactiques de Riemer, évidemment. Bien sûr que j’oserai critiquer des joueurs d’Anderlecht. Je les critiquais aussi en tant que coach. Et croyez-moi, ils savent quand ils sont mauvais.

Mais vous étiez pratiquement un papa pour eux.

C’est vrai que j’étais leur conseiller au niveau privé et sportif. Je les protégeais contre les médias, notamment. Et j’essayais de ne pas être trop sévère. Je les défendais quand je le pouvais. Mais ce n’est pas arrivé très souvent. C’était un groupe très brave. Plus brave que quand j’étais jeune (rires). Mais je dois aussi souligner la très bonne communication de Fredberg et Riemer envers les joueurs.

Vous claquez définitivement la porte ?

Anderlecht m’a demandé de rester disponible au cas où, ce que je ferai. Hendrik Van Crombrugge, qui va donner un coup de main tant que mon successeur n’est pas arrivé, peut toujours me contacter par rapport au programme à suivre ou par rapport à la charge de travail qu’il faut respecter.

À terme, vous envisagez un retour ?

C’est trop tôt pour en parler. Mais ce qu’il faudrait de toute façon à Anderlecht, c’est un ‘Head of goalkeeping’, comme il y en a un à Genk. Un responsable de tous les entraîneurs des gardiens du club qui décide comment les gardiens sont formés, selon le style de jeu prôné par le club. Dans le passé, les gardiens n’étaient pas importants à Anderlecht parce que l’équipe avait toujours le ballon. Maintenant, les choses ont changé. Et de plus en plus, un gardien devient le numéro 10 de l’équipe, comme les médians dans le passé. C’est le gardien qui lance les attaques et qui décide si on joue court ou long.

C’est vrai que vous avez songé à Silvio Proto pour vous succéder ?

Oui. J’ai appelé certains gars qui correspondaient au profil recherché. Silvio en faisait partie. Il m’a dit qu’il était intéressé et qu’ils pouvaient l’appeler. Mais bon, il fait travaille aussi pour la télé, il a une école de gardiens, il a des enfants. Puis, c’était au club de trancher.

Vous faisiez encore des arrêts aux entraînements ?

Non, que des frappes. J’oubliais volontairement mes gants pour ne pas devoir me mettre au but (rires). Mon dos ne me permet plus d’arrêter des ballons. Quand je cours un kilomètre ou que je fais 15 sprints, je le paie le lendemain. C’est pour cela que j’ai arrêté ma carrière active. Je voulais encore pouvoir lever mes enfants.

Vous avez terminé en beauté en Coupe d’Europe et en championnat : avec une victoire à Villarreal face à votre idole Pepe Reina et avec une victoire à Eupen.

J’ai parlé brièvement avec Reina après le match aller à Anderlecht. Il se souvenait de m’avoir invité avec mon coéquipier Arzo (NdlR : de l’époque de Gand) à un match à Liverpool. Après le match retour, les gens de Villarreal n’étaient pas d’humeur à discuter (rires). Et à Eupen, je ne suis pas resté trop longtemps dans le vestiaire pour ne pas être trop ému.

Dimanche, ce sera bizarre de suivre le match du Sporting devant votre télévision?

Très bizarre. Le matin, je suis invité à un brunch de Pâques avec mes beaux-parents. Vous savez, Pâques, c’est quelque chose qu’un footballeur ne connaît pas. Puis, il y aura Anderlecht à la télé, puis Paris-Roubaix, et enfin le Masters de golf. Les enfants ? Regardez autour de vous. Il y a assez de jouets pour qu’ils s’amusent. Je serai suffisamment là pour eux dans les mois à venir.