Union: Burgess, le retour du patron

Un profil atypique

Karel Geraerts l’a bien compris et lui donne beaucoup de responsabilités depuis le début de la saison. Véritable pilier de l’équipe, le défenseur de 31 ans a joué l’entièreté de 41 des 46 matchs de l’Union SG. Il n’a raté que le seizième de finale de Coupe de Belgique face à Cappellen, lors duquel plusieurs titulaires avaient été laissés au repos, en plus de trois rencontres pour abus de cartons jaunes.

Avant Geraerts, Felice Mazzù avait déjà senti l’importance du joueur : en D1B, Burgess avait reçu 100 % de temps de jeu hormis un match raté pour suspension. Et en D1A, il avait commencé la saison sur le banc - "la décision la plus difficile de ma carrière", avait expliqué Mazzù - avant de devenir le patron de la défense. "Il a un profil assez atypique, analyse Alex Teklak, notre consultant. Il est longiligne avec un profil de coureur de fond qui le rend très vite remarquable. Sa taille est son gros avantage même s’il a tendance à trop y faire confiance dans les duels. C’est surtout lors des phases arrêtées, en défendant à l’arrêt plutôt qu’en mouvement, qu’il est vraiment impressionnant. Globalement, il a les défauts de ses qualités mais ses qualités prennent le dessus sur ses défauts."

Devant Casemiro

Sa taille et son style de jeu assez agressif lui permettent de remporter la majorité des duels et de récupérer de nombreux ballons. Lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa, il a d’ailleurs été le joueur ayant récupéré le plus de ballons (68) devant le Mancunien Casemiro et le joueur de l’Union Berlin Knoche (62). Avant la double confrontation face aux Allemands, Burgess avait tout de même connu un petit creux, à l’image de son équipe battue par le Standard et Westerlo.

"C’est un joueur qui a besoin d’évoluer dans un collectif structuré, continue Teklak. Quand l’Union se base sur une structure solide, il est remarquable et apporte une garantie de stabilité. Mais quand le pressing est mal réalisé et qu’il y a trop d’espaces entre les lignes, certains joueurs doivent compenser et ne jouent plus de la même façon. Quand l’Union était moins bien, Burgess a dû dépasser ses fonctions en allant chasser très haut pour combler les trous. Sauf que ce n’est pas le gars qui va régler les problèmes tout seul. Il a aussi montré certains signes d’agacement qui ne ressemblent pas au garçon assez calme et serein qu’il est."

Franchir un palier?

À 31 ans, Christian Burgess va devoir se poser les bonnes questions cet été. En fin de contrat en juin 2024, l’Anglais pourrait surfer sur la belle vague unioniste pour se lancer un nouveau défi. Reste à voir s’il voudra sortir de la zone de confort dans laquelle il est bien installé, sur et en dehors des terrains. "Il pourrait jouer sans problème dans une défense à trois à Anderlecht, au Standard ou Bruges, avance Jbari. C’est un vrai patron qui sait faire le jeu. Vu son manque de vitesse, ce serait compliqué de viser l’Angleterre. Mais je le verrais bien en France ou en Allemagne. En Belgique, peu de joueurs savent diriger une défense tout avec bonne relance."

Teklak enchaîne : "Il doit se demander à quoi il peut prétendre. Lui comme ses coéquipiers doivent profiter de l’effet Union, soit en décrochant un beau transfert soit en prétendant à de meilleures conditions salariales. Je le vois en tout cas fonctionner dans une équipe impressionnante collectivement. Vu son abnégation, son sens de la discipline et sa loyauté, il a la légitimité de prétendre à encore mieux que l’Union."

Avant cela, il sera bel et bien de retour dès ce week-end. Avant d’attaquer des semaines décisives pour son club en Coupe d’Europe et en championnat.