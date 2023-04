Formule 1: le GP de Belgique jusqu'en 2025? Ça négocie

Le prix du billet le moins cher est tout de même passé à 210 euros pour le week-end. "Comme à Zandvoort, se justifie l’organisatrice, mettant en avant le fait qu’avec la mise sur pied d’une course sprint, le samedi deviendra une grosse journée. La F1 va tester un nouveau format à Bakou avec une qualification le vendredi pour le GP du dimanche et une seconde le samedi matin pour la course sprint. Si cela fonctionne, le public sera donc gâté. Il y aura beaucoup plus d’enjeux le vendredi et le samedi."

La confiance règne

Spa GP fait tout ce qu’il faut pour que la course avancée à fin juillet soit à nouveau un succès et que le contrat soit prolongé avec la FOM. Selon nos sources, l’Afrique du Sud aurait jusqu’à lundi pour confirmer son engagement sur 3 ans. Dans le cas contraire, la Belgique serait tête de liste pour prolonger pour deux ans, jusqu’en 2025. Après, tout sera à revoir, avec notamment la possibilité de voir revenir le GP d’Allemagne avec l’arrivée d’Audi.

"Nous nous sommes rendus à Djeddah pour négocier notre futur, poursuit Vanessa Maes. Ensuite, des représentants de la F1 sont venus nous visiter à Francorchamps durant deux jours. J’ai pu leur montrer tous les travaux entrepris. Nous répondons parfaitement au cahier des charges de la F1. On doit bientôt les revoir avec Melchior Wathelet mais l’augmentation de la capacité de notre GP est un signal positif de plus en vue de la reconduction espérée de notre contrat. Honnêtement, je suis plus confiante qu’il y a un an."

Passé par le chas de l’aiguille à plusieurs reprises, le GP de Belgique de F1 aurait encore, au final, un bel avenir. Et les dirigeants d’Audi, qui débarquera en 2026, ont officiellement aussi déjà déclaré qu’ils comptaient bien rouler en F1 à Spa.