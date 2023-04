Victoire paradoxale pour Anderlecht

Paradoxe 1: le RSCA décevant mais vainqueur

Pour battre Westerlo dimanche au Lotto Park, il faudra jouer autrement. Riemer est le premier à le reconnaître : "Gagner laidement comme ça ne me dérange pas, surtout après un break international qui complique toujours les choses. Mais je n’accepte pas de perdre le contrôle d’un match comme ça, dans le dernier quart d’heure. Je l’ai dit aux gars. On devra travailler ça rapidement."

Très maladroits devant le but et parfois malchanceux (tête de Lambert sur le poteau), les Germanophones méritaient un point, voire trois. Edward Still était partagé entre la frustration et la fierté : "On a créé du stress dans la défense d’Anderlecht. On a gagné des matchs cette saison en étant moins dangereux. On a montré qu’on avait faim. Si on joue comme ça les trois derniers matchs, on prendra des points."

Ce déplacement au Kerhweg restera comme l’une des plus mauvaises copies de l’ère Riemer. Mais ça risque d’être trois points qui comptent dans la course aux playoffs. Et le coach danois rejoint un club hyper select au RSCA: celui des entraîneurs qui ont gagné à Eupen. Jusqu’à dimanche, seul Hein Vanhaezebrouck en était membre après un succès (2-3) il y a six ans.

Paradoxe 2: Raman handicapant mais sauveur

Quand un joueur marque l’unique but d’une telle rencontre, il a de bonnes chances d’être élu homme du match. Mais Benito Raman n’a obtenu qu’un 5,5 dans nos colonnes. Une cote qui aurait été bien plus basse sans son astucieuse déviation de la tête sur le coup franc d’Arnstad.

Dimanche, Raman a démontré à quel point Slimani, finalement absent, était essentiel au bon fonctionnement du RSCA. Il a quasi tout raté, dans ses remises, dans ses déplacements et dans ses gestes techniques. "Vu le plan de jeu d’Eupen, Slimani aurait bien aidé. Raman a plus de difficultés mais il a marqué", a résumé Riemer. En sortant du vestiaire, Raman ne fanfaronnait d’ailleurs pas : "C’est mon cinquième but en D1A cette saison. Pas mal pour un joueur dans une année très compliquée... Je ne suis pas un attaquant qui a besoin de buts pour vivre. Parfois, on me reproche de plus penser à l’équipe qu’à mes stats. Mais je suis heureux d’avoir offert la victoire." Et comme un paradoxe dans le paradoxe, c’est de la tête que les 172 centimètres de Raman ont sauvé le Sporting. "Pendant la mi-temps, on s’était mis d’accord de mettre le ballon à cet endroit, explique l’attaquant. J’ai juste dû dévier le ballon. Ce n’était pas facile mais avec un centre aussi tendu, il suffit d’effleurer le cuir."

Contre Westerlo le week-end prochain, Slimani devrait être en mesure de commencer la rencontre. Et Riemer n’aura même pas à faire de choix compliqué malgré le but important inscrit par son concurrent direct. Encore un paradoxe.