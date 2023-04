En Belgique

Sans forcer, le Standard est venu à bout d’Ostende (1-3) samedi après 20 très bonnes premières minutes. À 3 journées de la fin de la phase classique, les hommes de Ronny Deila sont à 5 points de la 4e place synonyme de play-offs 1 : très difficile mais pas impossible.

Dimanche, Anderlecht a battu Eupen, autre équipe luttant pour le maintien en D1A. Les Mauves n’ont pas montré grand-chose et se sont fait peur en fin de match, mais remportent une victoire précieuse grâce à un but de Raman (0-1). Anderlecht est 8e, juste devant Charleroi, qui a aussi été chercher un beau résultat à Westerlo (2-3), 7e, qui ira jouer à Anderlecht le week-end prochain.

L’Union s’est fait peur : Teddy Teuma et ses coéquipiers devaient gagner pour rester au contact de Genk, qui avait gagné plus tôt contre OHL. Longtemps tenus en échec offensivement, les Unionnistes ont finalement fait la différence en fin de match (2-1) et restent à 3 points du leader.

Dans les autres matchs, Bruges s’est imposé (3-0) et reste 5e. Seraing a une nouvelle fois perdu ce week-end, contre La Gantoise. L’entraîneur des Métallos était particulièrement mécontent de ses joueurs à l’issue de la partie.

À l’étranger

Comme souvent ces dernières semaines, Kevin De Bruyne s’est illustré avec Manchester City, avec notamment un but. Le 7 des Diables Rouges a participé à la grande victoire des siens contre Liverpool, victoire qui leur permet de rester au contact d’Arsenal, toujours leader.

Eden Hazard a enfin rejoué avec le Real de Madrid et a même donné un assist dans une victoire 6-0 face à Valladolid. L’ancien de Lille et Chelsea n’avait plus joué en championnat depuis le 11 septembre.

Enfin, Romelu Lukaku a manqué 3 occasions énormes avec l’Inter face à la Fiorentina, samedi. Des manqués qui pourraient coûter cher au club milanais, pas encore sûr de finir sur le podium de Serie A.

Cyclisme

Le final du Tour des Flandres a été exceptionnel, avec les 3 meilleurs coureurs du peloton à la lutte pour la victoire. C’est finalement Tadej Pogacar qui a remporté une victoire magistrale en semant van der Poel dans le Vieux Quaremont. Wout van Aert n’a pas semblé en jambes ce dimanche : il a été lâché par les deux autres favoris dans le Kruisberg et a ensuite perdu le sprint pour la 3e place.

Chez les femmes, c’est Lotte Kopecky qui a remporté le Ronde, comme en 2022. Kopecky décroche à 27 ans sa 23e victoire pro sur route et la 3e cette année après le Nieuwsblad et la Nokere Koerse.

Moteurs

Ce dimanche, Max Verstappen et Red Bull ont une nouvelle fois triomphé au GP d’Australie, 3e manche de la saison de Formule 1. La crouse a été marquée par trois interruptions de course après des accidents et accrochages.

En Moto GP, l’Italien Marco Bezzecchi a remporté son premier Grand Prix dimanche en Argentine, devant le Français Johann Zarco et en a profité pour prendre la tête du championnat devant Francesco Bagnaia, victime d’une chute.

Tennis

Daniil Medvedev a remporté le Masters 1000 de Miami en s’imposant 7-5, 6-3 face à l’Italien Jannik Sinner dimanche en finale de cette épreuve sur surface dure. Le Russe compte désormais 24 victoires sur ses 25 derniers matches, lui qui avait été battu par Carlos Alcaraz en finale à Indian Wells.

Chez les dames, Petra Kvitova a remporté le tournoi WTA 1000 pour la première fois de sa carrière. La 12e mondiale a battu en finale 7-6 (16/14), 6-2 la Kazakhstanaise Elena Rybakina (7e), privée d’un “Sunshine Double” après sa victoire à Indian Wells.

Autres

En boxe anglaise, le Britannique Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds, a renoué avec la victoire en battant l’Américain Jermaine Franklin par décision unanime aux points.

Enfin en judo, Matthias Casse a été chercher la médaille d’or au Grand Chelem de judo d’Antalya, en Turquie dans la catégorie des moins de 81 kilos. En finale, le judoka belge de 26 ans, deuxième mondial dans sa catégorie, a battu sur ippon au golden score l’Azerbaïdjanais Saeid Mollaei, 31 ans.