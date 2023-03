Ancelotti, Nagelsmann, Zidane, Conte… : le carrousel des entraîneurs s’emballe

Antonio Conte (Tottenham), Julian Nagelsamnn (Bayern) et Jorge Sampaoli (FC Séville) en ont tous fait les frais. Et forcément, s’ensuit un jeu de chaises musicales qui se combine avec les tractations déjà lancées en vue de la saison prochaine. Prenez place pour un petit tour dans le carrousel des entraîneurs.

Antonio Conte

Viré par les Spurs dimanche soir, l’Italien devrait rapidement remonter en selle malgré ses méthodes parfois contestées et l’échec de son passage dans le nord de Londres. Sa destination la plus probable reste l’Italie. Mais l’ancien coach de la Juve (2011-2014) et l’Inter (2019-2021) devra attendre qu’un banc se libère.

Son départ de Tottenham risque toutefois de précipiter un grand jeu de domino en Italie dans les prochaines semaines. Tuttosport évoque par exemple la possibilité que Conte revienne à l’Inter ou la Juve, même si Roberto De Zerbi (Brighton) et Igor Tudor (OM) attisent aussi les convoitises.

Julian Nagelsmann

On peut logiquement penser que l’ex-entraîneur du Bayern soit le choix numéro 1 de Tottenham, qui souhaite rajeunir et redynamiser son image tout en attirant un grand nom pour convaincre Harry Kane de prolonger son contrat. Mais un autre club londonien lui fait également la cour : Chelsea, où le séjour de Graham Potter ne devrait pas durer au-delà de cette saison. Le propriétaire milliardaire Todd Boehly tentera sans doute de convaincre l’Allemand de 35 ans de rejoindre son projet.

Carlo Ancelotti

Le Brésil en rêve. Même le président de la fédération brésilienne de football l’a admis publiquement. “J’admire vraiment Ancelotti. Il n’est pas seulement le favori des joueurs, mais aussi celui des fans. Partout où je vais au Brésil, Ancelotti est le nom que les supporters me demandent. Attendons le bon moment, on verra si on peut y arriver”, a confié Ednaldo Rodrigues qui cherche toujours le successeur de Tite.

Sous contrat avec le Real jusqu’en 2024, Ancelotti a réitéré son envie de rester le plus longtemps possible chez les Merengues. Reste désormais à voir si l’Italien tiendra ses engagements. Et si les futurs résultats de son équipe lui permettent de poursuivre jusqu’au terme de son contrat.

Zinédine Zidane

Toujours cité comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, Zidane attend patiemment depuis Madrid. Mais la récente prolongation de DD devrait lui donner envie de reprendre du service plus tôt que prévu. En Espagne, on évoque déjà son retour en cas de départ d’Ancelotti. En France, son nom est aussi cité au PSG, en cas d’éviction de Christophe Galtier.

Les autres

Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Steven Gerrard, Frank Lampard, Gennaro Gattuso, Jorge Sampali… Voilà quelques-uns des entraîneurs également libres qui agiteront les discussions dans les prochaines semaines. Comme Thomas Tuchel avec le Bayern, ils attendent qu’une nouvelle opportunité s’ouvre. Pochettino serait par exemple l’une des alternatives de Tottenham en cas d’échec avec Nagelsmann. Le carrousel ne va faire que s'accélérer jusqu'à l'été…