Vendredi soir, les Diables Rouges se sont largement imposés face à la Suède 0-3 grâce à un triplé de Romelu Lukaku. Une première amplement réussie pour le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, avec des jeunes comme Dodi Lukebakio ou Johan Bakayoko qui se sont montrés performants. Pour l’amical de mardi face à l’Allemagne, c’est Koen Casteels qui débutera dans les buts suite au forfait de Thibaut Courtois.

+ Lukebakio homme du match pour son retour, soirée inoubliable pour Lukaku : les notes des Diables face à la Suède

+ Tedesco tempère l’enthousiasme : “Encore loin du foot que je veux voir”

+ Diables Rouges : Thibaut Courtois forfait pour le déplacement en Allemagne

Diables Rouges - Débuts réussis pour Domenico Tedesco avec les Diables: "Une victoire de toute l'équipe" ©BELGA

Dans les autres groupes de qualification, peu de surprises ont eu lieu. Vendredi, l’Angleterre s’est imposée dans le choc du groupe C face à l’Italie vendredi (2-1), tandis que la France a humilié les Pays-Bas (4-0) avec des buts d’Antoine Griezmann, Dayot Upamecano et un doublé de Kylian Mbappé.

Aussi en football :

+ MLS : Benteke marque encore en vain pour DC United, Vanzeir réserviste avec les Red Bulls

+ Pendant ce temps-là, Eden Hazard régale… à l’entrainement (vidéos)

+ Victor Boniface (Union) suivi de près par l’AC Milan, Naples et d’autres grands

Cyclisme

La classique flandrienne Gand-Wevelgem prenait place ce week-end. Si cette course se conclut habituellement au sprint, deux hommes de Jumbo-Visma se sont échappés à 52 km de l’arrivée sans jamais être rattrapés : le Belge Wout van Aert et le Français Christophe Laporte. Devant la ligne d’arrivée, les deux équipiers se sont tenu la main, et van Aert a laissé passer son coéquipier, qui remporte donc la course.

+ Wout van Aert laisse gagner Christophe Laporte à Gand-Wevelgem

+ Christophe Laporte après sa victoire à Gand-Wevelgem : “Wout était le plus fort, il est incroyable”

Le Tour de Catalogne s’est conclu ce week-end. C’est le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui a terminé en tête du classement général, devant Remco Evenepoel et João Almeida. La 7e et dernière étape a été remportée par Evenepoel (Soudal-Quick Step) dans les rues de Barcelone. La veille, c’était Kaden Groves qui l’avait emporté.

+ La 7e et dernière étape du Tour de Catalogne pour Remco Evenepoel : “On mérite cette victoire et c’est bien d’avoir battu Primoz à Barcelone” (vidéo)

Tour de Catalogne - Vainqueur d'étape à Barcelone et second au général, Remco Evenepoel s'est dit "toujours heureux" ©BELGA

Première pour la Belgique en VTT ! En duo avec l’Espagnol Ibon Zugasti, la Theutoise Alice Pirard a remporté la catégorie mixte de la célèbre course à étape VTT d’Afrique du Sud. Le titre est inédit, puisque jamais un coureur ou une coureuse belge ne s’était imposé sur ce fameux Cape Epic.

+ Historique : première victoire belge sur le Cape Epic (vidéo)

Moteurs

La saison de MotoGP reprenait ce week-end avec le Grand Prix du Portugal. C’est l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) qui l’a emporté. Le champion du monde en titre a terminé devant l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et son compatriote italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).

+ MotoGP : Francesco Bagnaia remporte au Portugal le premier Grand Prix de la saison

En MX2, le Grand Prix de Sardaigne, deuxième épreuve du championnat du monde de motocross, prenait place ce dimanche. Le Belge Jago Geerts a terminé deuxième de la première des deux manches du GP sur le circuit de Riola Sardo. C’est le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) qui l’a emporté.

+ Championnat du monde de motocross : Jago Geerts 2e de la première manche au GP de Sardaigne

Tennis

Elise Mertens s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.800.000 dollars, samedi aux États-Unis. La Belge, 39e mondiale, s’est imposée en deux sets (6-4, 6-3) contre la Croate Petra Martic, 41e mondiale. La rencontre a duré 01 heure et 47 minutes.

+ WTA Miami : Elise Mertens écarte Petra Martic et file en huitièmes de finale

+ Au moins 31 places perdues au ranking : quelles conséquences la défaite de Zizou Bergs à Miami va-t-elle engendrer ?