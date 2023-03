Suède 0 - 0 Belgique (en direct) : presque goal de la Suède, arrêté sur la ligne

"On veut gagner" avait prévenu le nouveau coach des Diables. Désormais, il est temps de se mettre à l'action. Comme première sortie, cela aurait pu être plus facile. Ce match contre la Suède n'est pas à prendre à la légère puisqu'il compte pour les qualifications de l'Euro 2024 en Allemagne. C'est sûrement la plus grosse équipe de notre groupe qui, pour rappel, est aussi composé de l'Autriche, l'Azerbaïdjan et l'Estonie.