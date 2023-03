Les raisons du départ surprise de Julian Nagelsmann du Bayern Munich

Comme l’international portugais, la plupart des joueurs du Bayern Munich se sont probablement tenu la tête d’étonnement en prenant connaissance du départ forcé de leur entraîneur, une rumeur devenue réalité vendredi après-midi, quand le Bayern a officialisé la décision. "Nous avons été très très surpris par les gros titres hier soir. Mais le Bayern n’a pas commenté jusqu’à présent et par respect pour Julian et le Bayern, je ne veux rien dire de plus", a d’ailleurs admis ce vendredi plus tôt dans la journée devant la presse Hansi Flick, son prédécesseur devenu sélectionneur de la Mannschaft.

Les déclarations d’il y a quelques jours du président Herbert Hainer n’ont fait que renforcer cet effet de surprise. "Nous planifions avec lui à long terme et avons documenté cela avec un contrat de cinq ans parce que nous voulons construire quelque chose avec lui", avait-il lancé pour soutenir son entraîneur.

À l’heure d’écrire ces lignes, aucune communication officielle n’a été publiée par le club, mais une réunion était prévue ce vendredi entre l’entraîneur (qui aurait appris la nouvelle via les médias) et la direction qui a tranché dans le vif pour trois principales raisons. La première vient des résultats sportifs.

Les frayeurs en Bundesliga

Même si le Bayern vient d’éliminer le PSG pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, le manque de régularité en Bundesliga inquiète. Les Bavarois ont d’ailleurs perdu leur place de leader au profit du Borussia Dortmund le week-end dernier. "Ce n’est pas ce que veut dire le Bayern. Si peu de dynamisme, de mentalité, de duel, d’affirmation de soi. J’ai rarement vécu ça", s’est énervé le directeur sportif Hasan Salihamidzic après le revers contre le Bayer Leverkusen (2-1) de dimanche.

Depuis le début de l’année 2023, le Bayern a laissé s’envoler 10 points en championnat pendant que ses adversaires – en particulier Dortmund – ont carburé. La direction craignait ainsi que le onzième titre consécutif n’échappe au Bayern à la fin de la saison.

Un vestiaire désuni

Arrivé en 2021 à la tête de l’équipe, Julian Nagelsmann aurait déjà perdu du crédit auprès de plusieurs cadres de son vestiaire. Des choix tactiques contestés de l’entraîneur prodige de 35 ans auraient créé un climat de tension, amenant jusqu’à la volonté de certains joueurs de voir leur entraîneur partir.

"Moi, je peux seulement dire que Julian Nagelsmann est un entraîneur exceptionnel. Il fait facilement partie de mon Top 3 des meilleurs entraîneurs", l’a toutefois soutenu ce vendredi son milieu de terrain Joshua Kimmich, promu nouveau capitaine de la Mannschaft (en l’absence de Manuel Neuer).

L’opportunité Tuchel

Le timing de cette trêve internationale juste avant le sprint final a été jugé bon par la direction qui souhaite éviter un fiasco en championnat et aller jusqu’au bout en Ligue des champions grâce à un changement d’entraîneur. D’autant que le remplaçant tout désigné est toujours libre et que le club ne voulait plus passer à côté de celui qui était déjà proche de signer en 2017 avant un retournement de situation.

Thomas Tuchel a été officialisé à la tête du Bayern dans la même communication que celle qui annonçait le départ de Nagelsmann. Libre depuis son départ de Chelsea à l’automne dernier, celui qui a remporté la Ligue des champions 2021 cochait toutes les cases du candidat idéal. L’entraîneur allemand a signé un contrat jusqu’en 2025 avec son ancien club rival. Rappelons en effet que c’est à Dortmund que Thomas Tuchel a été révélé.

De son côté, Julian Nagelsmann pourra se lancer vers un nouveau défi. Mais nul doute que l’ancien coach de Leipzig et Hoffenheim rebondira rapidement. C’est en tout cas ce qu’espère le Bayern qui – pour éviter de payer des indemnités de licenciement – continuera de payer son salaire jusqu’à ce qu’il s’engage avec un nouveau club, selon Sky Germany.