Bruges - La Panne: "Jakobsen sous pression, Thijssen y croit"

Il n’en sera pas autrement ce mercredi avec une énorme brochette de sprinters (Cavendish, Bol, Bennett, Meeus, Ackermann, Molano, Daenese, Same Welsford...). Il y a toutefois deux absents de marque: Arnaud De Lie, que son équipe alignera plutôt à Harelbeke vendredi et à Gand-Wevelgem deux jours plus tard, et, surtout, Tim Merlier. Le double champion de Belgique et vainqueur sortant. De quoi mettre une pression supplémentaire sur Fabio Jakobsen, qui compte trois victoires de moins que Merlier, qui arrive en fin de contrat et qui devra vraisemblablement se montrer s’il veut être le sprinter n°1 de Soudal-Quick Step au Tour de France. La météo, annoncée détestable ce mercredi, pourrait influencer la course, tout comme le triple passage dans De Moeren qui risque de tout bouleverser.