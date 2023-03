En Belgique

En haut de tableau, c’est l’Union-Saint-Gilloise qui fait la bonne opération en s’imposant contre Malines au Parc Duden. Alors que les 3 autres équipes du top 4 n’ont pas gagné, les unionistes reviennent à 3 longueurs de Genk à 4 journées de la fin de la phase régulière. Les Bruxellois sont déjà assurés de disputer les play-offs 1.

Le Standard a de son côté déçu à Sclessin. Alors qu’ils semblaient avoir le match en main et menaient 2-0 à la pause, les hommes de Ronny Deila ont été rejoints par Zulte-Waregem en seconde période vendredi soir. Les Rouches loupent une nouvelle occasion de remonter au classement et voient le top 4 s’éloigner.

Dimanche après-midi, Charleroi a créé l’exploit en battant l’Antwerp, 2e, au Bosuil. Alors qu’ils déploraient de nombreux blessés et qu’ils ont dû finir le match à 10, les Zèbres ont souffert mais remportent une victoire qui leur permet de rêver des play-offs 2.

Anderlecht s’est aussi imposé et ça n’a pas non plus été facile sur le terrain d’OHL. Malgré une domination en première période et un penalty inscrit par Slimani, les Mauves ont souffert ensuite mais ont été libérés par le premier d’Arnstad en Pro League. Les Mauves rentrent dans le top 8.

Seraing enregistre enfin une nouvelle défaite à Saint-Trond et se rapproche chaque semaine un peu plus de la relégation.

À l’étranger

De nombreux belges ont brillé ce week-end, à commencer par Loïs Openda. Une semaine après son triplé et avant de rejoindre les Diables pour les matchs contre la Suède et l’Allemagne, Openda a inscrit un doublé avec les Sang et Or dans une grosse victoire contre Angers samedi soir.

Dante Vanzeir a aussi marqué son premier but avec les New York Red Bulls alors qu’il montait au jeu face au Colombus Crew. Christian Benteke a également marqué avec DC United.

Les nouvelles sont moins bonnes pour Michy Batshuayi. Sorti sur civière jeudi dans la rencontre d’Europa League face au FC Séville, le meilleur buteur belge à l’étranger (15 buts) souffre d’une déchirure du tendon du muscle adducteur gauche, qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de saison.

S’il n’est pas Belge, Erling Haaland a encire une fois impressionné en Angleterre, en inscrivant un nouveau triplé en Coupe quatre jours après son quintuplé en Ligue des Champions. En face, Vincent Kompany affrontait son ancien club – qui ne lui a pas fait de cadeaux – en tant qu'entraîneur avec Burnley. En championnat, Leandro Trossard a adressé une très belle passe décisive et a confirmé sa bonne forme avec Arsenal, toujours leader du championnat après sa victoire contre Crystal Palace.

Cyclisme

Mathieu van der Poel a remporté Milan-Sanremo ce samedi. 62 ans après son grand-père Raymond Poulidor, le coureur néerlandais a gagné en costaud en sortant d’un groupe de 4 favoris, dont van Aert (qui finira 3e et félicitera le vainqueur) dans les derniers mètres du Poggio, la dernière difficulté du jour. C’est le 3e Monument de la carrière du coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck, euphorique après sa victoire.

Formule 1

Après deux GP, Red Bull semble déjà intouchable. À Djeddah, en Arabie saoudite, l’écurie autrichienne a de nouveau réalisé un doublé en tête. Sergio Perez s’est imposé devant son équipier Max Verstappen, pourtant parti de la 15e position sur la grille de départ. Après une folle remontée dans les 20 premiers tours, le Néerlandais s’est calé dans le sillage de son équipier mexicain.

Rugby

L’Irlande a remporté le tournoi des 6 nations en empochant une 5e victoire en autant de matchs (et donc en remportant un 4e Grand Chelem) face à l’Angleterre à Dublin. Avec la France, qui a terminé 2e, l’Irlande figure parmi les favoris de la Coupe du monde en septembre prochain, en France.