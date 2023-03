Jean-Michel Saive perçoit un changement de mentalité : “Désormais, les Belges osent afficher leurs ambitions”

Même si nous ne sommes qu’à 500 jours de leur début, quelles ambitions sportives êtes-vous en droit d’avoir pour les Jeux de Paris ?

”Il est beaucoup trop tôt pour avancer un nombre de médailles et de top 8 à Paris. Il peut se passer tellement de choses. N’oublions pas qu’à l’heure actuelle, très peu de sportifs belges ont déjà leur qualification en poche. Mais si on reprend les résultats signés en 2022 dans des disciplines olympiques, à savoir 14 médailles (NdlR : 3 en or, 3 en argent et 8 en bronze) dans les compétitions internationales et dix-huit top 8, on peut se montrer très confiant. Pour moi, le plus intéressant, c’est que les sportifs belges osent, désormais, clairement afficher leurs ambitions. Et le grand public accepte d’ailleurs beaucoup plus ce genre de discours qu’avant. Dans le passé, celui qui aurait dit vouloir gagner pouvait se faire traiter d’arrogant. Heureusement, la mentalité belge a changé à ce niveau-là. Maintenant, on a bien dépassé notre complexe d’infériorité.”

guillement “Le plus bluffant avec Nafi, c’est qu’elle donne l’impression d’avoir encore de la marge.”

En parlant de chance de médaille à Paris, en quoi Nafissatou Thiam parvient-elle encore à vous surprendre ?

”Le plus impressionnant, c’est qu’elle est toujours exacte au rendez-vous. Tout sportif de haut niveau sait à quel point ce n’est pas évident de répondre présent à chaque fois et elle y parvient. Et le plus bluffant avec Nafi, c’est qu’elle donne l’impression d’avoir encore de la marge. À l’Euro indoor, elle prend son dernier appui au saut en longueur à 20 centimètres de la planche. Imaginez le record total de points qu’elle aurait atteint si elle avait encore mieux sauté… Elle n’est pas allée chercher son record du monde à l’arrache. On sent que sa motivation est là et qu’elle a retrouvé la fraîcheur qu’elle n’avait plus au soir des Jeux de Tokyo. Et puis, elle gère parfaitement bien les périodes où elle s’entraîne dans son coin.”

Vous êtes fan de cyclisme et vous roulez beaucoup… Que pensez-vous de Remco Evenepoel et Wout van Aert ?

”Je suis d’abord épaté par la manière dont ils sont revenus après une grave blessure (NdlR : fracture du bassin pour Evenepoel et coupure à la hanche pour van Aert). Cela démontre un caractère hors-norme. Ils sont revenus plus forts qu’avant. J’ai aussi été bluffé par la facilité avec laquelle Remco a enchaîné Vuelta et championnat du monde. Il aurait pu être épuisé mentalement par sa victoire au Tour d’Espagne. Au contraire, il a réussi un véritable exploit deux semaines après à l’autre bout de la planète. C’était son momentum. Enfin, je vais vous dire un truc : quand je vois les watts qu’il arrive à pousser sur son vélo et ce que moi je peux faire, c’est un autre monde. Avec lui, mais aussi van Aert ou, qui sait, Arnaud De Lie et Tim Merlier, on pourrait avoir une très solide équipe cycliste aux Jeux de Paris.”