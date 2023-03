Face à OHL vendredi, le Sporting Charleroi a concédé une triste défaite (0-1) et perd de précieux points dans la course au top 8. La rencontre a été marquée par des débordements : certains supporters des Zèbres ont jeté des projectiles sur Cojocaru, le portier louvaniste.

Dimanche, le Standard avait l’opportunité de réaliser un gros coup face au Club Bruges dans la course au top 4. Il n’en sera finalement rien : les Blauw en Zwart l’ont emporté 2-0 face aux Rouches au stade Jan Breydel. Les Brugeois ont fait par deux fois la différence sur coup franc et prennent 5 points d’avance sur les Liégeois.

Dans le choc du haut de tableau de Pro League, l’Union Saint-Gilloise a renversé le Racing Genk (1-2) et revient à 5 points de la première place. Les Bruxellois ont livré un match héroïque et peuvent remercier Adingra, auteur d’un but et d’une passe décisive en moins d’une minute.

De l’espoir à Anderlecht ! Face au Cercle Bruges, les Mauves ont galvaudé un nombre incalculable d’occasions, mais l’ont finalement emporté (2-0). Le Sporting revient à un point du top 8 et se donne une bouffée d’oxygène pour les derniers matchs de la saison.

Deux Diables rouges ont brillé ce week-end. Le premier, c’est Loïs Openda, auteur du triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 en quatre minutes et 30 secondes. L’autre, c’est Leandro Trossard, auteur de trois passes décisives en première période face à Fulham.

Aussi en football :

Cyclisme

Nouvelle victoire pour le jeune prodige Tadej Pogacar. Le Slovène a remporté Paris-Nice dès sa première participation. Dimanche, il a remporté la dernière étape sur la balade des Anglais, son troisième succès en huit jours. Au classement final, c’est le Français David Gaudu qui termine second, ayant réussi à s’intercaler dans le duel au sommet entre Pogavar et le Danois Jonas Vingegaard.

Autre victoire slovène, en Italie cette fois : Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s’est adjugé la 58e édition de Tirreno-Adriatico. Le Slovène avait décroché trois victoires de suite entre jeudi et samedi. Lors de la 7e et dernière étape dimanche, c’est le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) qui s’est imposé au sprint.

Tennis

En l’absence de Novak Djokovic, qui est interdit de territoire aux États-Unis car non vacciné contre le Covid-19, Stefanos Tsitsipas avait l’occasion de devenir numéro 1 mondial. Il n’en sera rien : le joueur grec, qui devait au mois signer une finale en Californie pour entretenir l’espoir, a été éliminé en trois sets par l’Australien Jordan Thompson (ATP 87).

Athlétisme

Week-end historique pour le sport belge ! Bashir Abdi a établi un nouveau record de Belgique du semi-marathon (21,1 km) ce dimanche 12 mars 2023 à Gentbrugge à l’occasion du championnat de Belgique. Il a couvert la distance en 59 minutes et 51 secondes.

Basket

La Coupe de Belgique de basket féminin est revenue à Kangoeroes Malines. L’équipe championne de Belgique a conservé le trophée à l’issue d’une finale qu’elle a remportée aux dépens de Castors Braine 67-52, samedi en début de soirée à Forest National.

