Bonne nouvelle pour le Standard : Bodart pourra jouer dimanche au Club Bruges !

”Je suis sorti rapidement en voyant le joueur adverse arriver et j’ai mal jugé la trajectoire du ballon”, a expliqué Bodart par visioconférence. “En voyant que je pouvais être lobé, j’ai sauté pour anticiper cette possibilité. J’ai mis mes mains involontairement, avec un réflexe de gardien. J’ai essayé de les enlever au dernier moment mais c’était trop tard. J’ai agi instinctivement. Cela a été tellement vite que je n’ai pas eu le temps de réfléchir.”

Alexandre Lousberg, le Legal Advisor du club rouche, avait pour sa part précisé que le casier de Bodart était totalement vierge. “Il est au Standard depuis 16 années et n’a jamais été exclu. C’est un modèle.” Le juriste a également rappelé qu’en 2021, Nicolas Penneteau s’était vu proposer un match avec sursis pour une action similaire… lors de Standard-Charleroi. “Les similitudes sont frappantes et les deux situations doivent être jugées de la même manière, par équité. Nous demandons une exclusion suffisante, à titre principal, et un match avec sursis à titre subsidiaire.”

Des arguments qui ont trouvé écho puisque Bodart a reçu exactement la même sanction que Penneteau à l’époque. Le cas de l’ancien gardien carolo a donc fait jurisprudence.

Le léger déçu dans l’histoire se nomme Laurent Henkinet, qui aspirait à une titularisation dimanche mais qui sera donc dans son rôle habituel de doublure pour le déplacement en Venise du Nord.

Deux matchs pour Epolo

Un autre gardien rouche, Mathieu Epolo, s’est aussi défendu devant le Conseil disciplinaire, ce mardi. Le Parquet de l’UB proposait trois matchs de suspension effectifs au jeune gardien du SL16 FC suite à son exclusion face à Jong Genk. Il en a finalement reçu deux.

Lucas Noubi a, lui, vu un dossier être ouvert à son encontre suite à sa poussée sur Toma, qui a été à l’origine d’un début de bagarre. Cela pourrait aboutir à une suspension.