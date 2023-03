La saison mauve pourrait s’achever dimanche

Festival d’imprécisions

Avec un pressing constant partout sur la pelouse, on a souvent eu l’impression d’assister à un toro géant, ce jeu d’entraînement où le gars au milieu d’un cercle tente de récupérer le ballon entre les passes de quelques autres. C’est marrant un moment, mais long sur nonante minutes. Cuypers a fait trembler deux fois le poteau de Verbruggen et il y a eu quelques possibilités aussi pour le Sporting. Mais rien de mémorable, rien de bien tranchant ou de bien construit. Juste du billard qui retombait bien par moments dans un festival d’erreurs techniques.

Peut-on tirer de grandes conclusions d’un match pareil ? Rien de définitif mais on pourra quand même noter que le RSCA de Brian Riemer fait un pas en arrière pour la première fois depuis l’arrivée du coach danois. Après les piétinements du début (défaite contre l’Union, nul poussif à Bruges…), Anderlecht donnait l’impression de tendre vers le mieux à chaque sortie. Ce n’était pas le cas à la Ghelamco Arena. Une petite régression avec le onze-type, pourtant. C’était chez la bête noire (onze matchs et plus de 1 000 minutes sans battre Gand dorénavant) mais le Sporting n’a pas proposé grand-chose quand même.

De la nervosité, une rouge et une engueulade

Pas en arrière et nervosité

Pour faire ce pas en arrière après six matchs sans défaite en Pro League, les Bruxellois ont plutôt mal choisi leur week-end, sous une drache de bons résultats des concurrents. Ceux qui fantasmaient encore sur les Champions Playoffs vont devoir rêver d’autre chose, avec dix points de retard sur le quatrième à six matchs de la fin.

Reste l’espoir de disputer les Europe Playoffs. Quatre unités, c’est toujours jouable. À condition de battre le Cercle Bruges, justement huitième et dernier qualifié actuel, dimanche, trois jours après Villarreal en Conference League au Lotto Park. Dans le pire des scénarios pour les Mauves, les Brugeois pourraient déjà enterrer les rêves européens. Le 12 mars. Autant dire que cette semaine sera décisive dans la couleur que prendra la saison.

Les Anderlechtois n’ont d’ailleurs pas pu cacher leur nervosité après le but gantois. Diawara a été exclu pour une seconde carte jaune (il sera donc suspendu face au Cercle) et Verbruggen a copieusement enguirlandé Raman juste après le coup de sifflet final, des reproches sur le replacement tactique de l’attaquant belge monté au jeu.

Le RSCA ne réussira pas sa saison au terme de la semaine prochaine mais il pourrait définitivement l’avoir gâchée dimanche soir.