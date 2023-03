Une victoire qui fait un bien fou à l'Union SG

Mais elle a bien relevé la tête pour signer sans forcer un succès qu’elle doit à elle-même et un peu à la timidité d’Eupen pendant 80 minutes. Les Pandas étaient venus pour défendre et espérer profiter d’espaces en contre, mais il n’y en a jamais eu parce que la RUSG a respecté son plan de jeu à la lettre, évitant certains excès de confiance et autres défauts de positionnement comme contre Westerlo une semaine plus tôt dans une rencontre où elle avait encaissé quatre buts.

Un onze remanié

Pas de ça ce dimanche pour l’Union SG, malgré un onze remanié, à la fois pour rebattre certaines cartes après trois revers, mais aussi pour en laisser souffler d’autres en vue du match européen de jeudi. Ross Sykes, dans un fauteuil vu le manque de poids d’Eupen ; Simon Adingra, qui suppléait Nieuwkoop, et Gustaf Nilsson, titularisé à la place Boniface, ont fait oublier les titulaires habituels avec une mention particulière aux deux derniers.

Il a tout de même fallu du temps pour que le succès se dessine, malgré un premier but rapidement tombé suite à un solo d’Adingra contrôle-dribble-frappe enroulée que tout le stade a admiré, y compris Nurudeen, étrangement resté calé sur ses appuis sur un tir qui ne filait pourtant pas vraiment dans sa lucarne (15e).

C’est en deuxième période que l’Union SG a validé sa victoire, sur un mouvement aussi simple qu’efficace : un coup franc joué rapidement par Lynen pour un Vertessen qui aime autant la profondeur que faire parler sa vitesse et son sens du but (2-0, 52e).

Teuma blessé pour Berlin?

Le gardien Anthony Moris aura dû attendre la 65e pour devoir intervenir sur une frappe eupenoise, ce qui situait le manque de poids offensif de l’équipe d’Edward Still, bien trop tendre pour embêter le vice-champion. Du moins jusqu’à un dernier quart d’heure où l’Union SG a oublié d’inscrire le troisième but, celui qui aurait tué tout espoir eupenois. Et il y en a eu, de l’espoir, chez les Pandas. D’abord quand ils ont reçu un penalty pour une sortie limite de Moris sur Prevjak, mais l’attaquant a vu le gardien effacer toute question sur la légitimité de ce coup de réparation en le repoussant (88e). Puis lorsque ce même Prevjak a finalement empêché Moris de signer une clean-sheet.

Pas de clean-sheet mais bien une victoire, c’est l’essentiel pour l’Union SG. Et une mauvaise nouvelle, avec la sortie sur blessure du capitaine Teuma, touché au mollet. Sera-t-il retapé pour l’Union Berlin jeudi ? Ce sera la question des prochains jours.