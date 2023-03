Le Sporting Charleroi se rapproche pas à pas d’une place dans le top 8. Samedi, les Zèbres se déplaçaient à Courtrai et l’ont emporté sur le plus petit des écarts grâce à un but de Youssouph Badji.

+ Charleroi : Youssouph Badji en sauveur inattendu

À Sclessin samedi, le Standard était déchaîné. Face à une équipe de Westerlo plus décevante que d’habitude, les hommes de Ronny Deila l’ont emporté deux buts à zéro avec la manière. Les Rouches reviennent à un petit point du top 4. Seule ombre au tableau : l’exclusion évitable d’Arnaud Bodart en toute fin de rencontre.

+ Standard – Westerlo : maîtrise collective, clean sheet et Laifis gardien, ce qu’il faut retenir du match

+ Ronny Deila savoure la belle victoire du Standard : “On a joué notre meilleur match de la saison”

+ Les Rouches sous la loupe : deux assists pour Ohio et un mauvais réflexe synonyme d’exclusion pour Bodart

L'image cocasse du week-end : Kostantinos Laifis contraint d'enfiler les gants quelques minutes suite à l'exclusion de Bodart lors de Standard-Westerlo. BELGA PHOTO JOHN THYS. BELGA PHOTO JOHN THYS

Dimanche, Anderlecht avait l’occasion de confirmer son regain de forme face à sa bête noire, La Gantoise. Malheureusement pour le Sporting, c’est raté : un but d’Orban suffit à donner la victoire aux Buffalos (1-0). Les Mauves pointent à une triste dixième place et accumulent 4 points de retard sur le top 8.

+ Anderlecht loupe le coche face à Gand et voit le top 8 s’éloigner

+ Diawara lâche les siens, Slimani un des seuls au niveau : les notes des Anderlechtois après la défaite à Gand

L’autre club de Bruxelles a de son côté renoué avec la victoire. Après trois défaites consécutives, dont une élimination en Coupe, l’Union Saint-Gilloise est revenue dans le rang en s’imposant à domicile face à Eupen (2-1).

+ Eupen incapable d’empêcher le réveil de l’Union

Aussi en football :

+ Ostende renoue avec les trois points en infligeant un cinglant 3 à 0 au Club de Bruges

+ L’Antwerp claque une “manita” à Malines

+ Genk perd des plumes face à Saint-Trond dans le derby limbourgeois (2-2)

+ Coup de tonnerre en Premier League : Liverpool plante 7 buts à son rival Manchester United ! (vidéo)

Athlétisme

Ce week-end avaient lieu les championnats d’Europe d’athlétisme en salle. Les athlètes belges ont été épatants, allant décrocher 6 médailles au total, un record pour notre pays.

+ Euro d’athlétisme en salle : l’or pour les Tornados, le bronze pour Crestan et Carmoy, record de 6 médailles belges

Kevin Borlee, Dylan Borlee, Julien Watrin et Alexander Doom ont été décrocher l'or en finale du relais 4X400m. Photo by Peter De Voecht / Photo News ©PDV

Vendredi, Nafissatou Thiam a conservé ce vendredi son titre de championne d’Europe au pentathlon. Elle en a profité pour battre au passage le record du monde. Sa compatriote Noor Vidts a quant à elle été chercher la médaille de bronze

+ Nafi Thiam dans l’histoire du pentathlon à l’Euro en salle d’Istanbul : les chiffres qui mettent son troisième titre en perspective

+ Nafi Thiam, en or à Istanbul : “C’est bon de battre un record du monde et de sentir qu’il y a encore du potentiel derrière” (vidéo)

Dimanche, les Belgian Tornados sont allés chercher l’or en finale du relais 4X400m dans un chrono de 3:05.83. Dans une finale unique, Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin, dans l’ordre, ont décroché une 17e médaille, en 31 finales dans les grands championnats internationaux. En plus de cette médaille d’or, Julien Watrin avait déjà été chercher l’argent sur le 400 mètres individuel samedi.

+ Euro d’athlétisme en salle : les Belgian Tornados décrochent la médaille d’or sur le 4x400m

+ Euro d’athlétisme en salle : Julien Watrin en argent sur le 400m, nouveau record de Belgique, “c’est presque incroyable”

Thomas Carmoy, 23 ans, a battu son record personnel à la hauteur (2m29) pour glaner le bronze comme à Torun. Eliott Crestan, 24 ans, a confirmé sur 800m avec une médaille de bronze (1:47.65).

Cyclisme

Dimanche, la première étape de Paris-Nice prenait place à La Verrière. Et c’est un maillot noir-jaune-rouge qui a levé les bras sur la ligne d’arrivée : Tim Merlier, champion de Belgique, s’est imposé au sprint. Arnaud De Lie a de son côté terminé cinquième.

+ Tim Merlier s’impose au sprint lors de la première étape de Paris-Nice, Arnaud De Lie cinquième

Tom Pidcock a remporté samedi la 17e édition des Strade Bianche. Parti en solitaire à 50 kilomètres du terme, le Britannique, 5e en 2021, a coupé la ligne d’arrivée à Sienne en solitaire.

+ Thomas Pidcock, victorieux aux Strade Bianche : “Ma première partie de saison est déjà réussie”

+ Strade Bianche : Jumbo-Visma peut aussi se louper

Chez les femmes, la Belge Lotte Kopecky, victorieuse à Sienne l’an passée, a vu son équipière la sauter sur la ligne. La Néerlandaise Demi Vollering s’est en effet imposée au sprint pour une poignée de centimètres.

+ Strade Bianche : Vollering prive Kopecky du doublé

Tim Merlier a remporté le sprint de la première étape de Paris-Nice ; Sam Bennett et Mads Pedersen complètent le podium. Photo by Nico Vereecken / Photo News ©NVE

Moteurs

La saison de Formule 1 reprenait ce week-end à Bahreïn ! Et c’est le champion en titre Max Verstappen qui s’est tranquillement imposé au terme d’une course maîtrisée de bout en bout. Son coéquipier de chez Red Bull Sergio Pérez termine deuxième, tandis que Fernando Alonso complète le podium.

+ Max Verstappen et Red Bull s’envolent déjà après leur succès au GP de Bahreïn

+ La malédiction continue pour Ferrari : Charles Leclerc contraint à l’abandon lors du GP de Bahreïn (vidéo)

36e victoire en carrière pour Max Verstappen, la première à Bahreïn. Sergio Pérez et Fernando Alonso complètent le podium. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) ©AFP or licensors

Tennis

Elise Mertens ne disputera pas la finale à Monterrey. La numéro 1 Belge, 27 ans, 42e mondiale, s’est inclinée en demi-finale face à la tête de série N.1, la Française Caroline Garcia, 29e mondiale, 6-3, 6-4 en une heure et 41 minutes de jeu.

+ WTA Monterrey : Elise Mertens s’arrête aux portes de la finale

Daniil Medvedev a inscrit son nom au palmarès du tournoi de tennis ATP 500 de Dubaï, une épreuve sur surface dure dotée de samedi 4 mars 2023 aux Émirats arabes unis. Dans un duel 100 % russe, le 7e joueur mondial a battu en finale le tenant du titre, Andrey Rublev, (N.2), 6e mondial, sur un double 6-2 en une heure et 8 minutes de jeu à peine.

+ Tennis : troisième succès de l’année pour Daniil Medvedev à l’ATP Dubaï