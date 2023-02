La Serbie se qualifie pour la Coupe du monde aux dépens de la Belgique

La Serbie a décroché la 32e et dernière place pour participer à la Coupe du monde 2023 de basket masculin. Lundi soir, à Belgrade, elle a battu la Grande-Bretagne 101-83 et ainsi obtenu le 3e et dernier billet délivré dans le groupe I des qualifications européennes. La Belgique était l’autre candidat à ce billet. Pour l’obtenir, les Belgian Lions devaient battre la Turquie lundi soir à Mons et espérer une victoire britannique en Serbie.