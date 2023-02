David Goffin forfait pour Indian Wells et Miami

La série noire se poursuit pour David Goffin. Après avoir raté le premier Grand Chelem de la saison, l’Australian Open, à cause d’une gastro-entérite qui est apparue la veille de son entrée en lice, le Liégeois a déclaré forfait, ce lundi, pour les deux premiers Masters 1000 de la saison : Indian Wells (8-19 mars) et Miami (22 mars-2 avril). Pour rappel, le numéro un belge a quitté, la semaine dernière, le tournoi de Marseille (ATP 250) avant son deuxième tour contre Mikael Ymer à cause d’une blessure au genou gauche. Cette dernière qui aurait pu s’apparenter à une simple gêne semble plus importante puisqu’elle va empêcher notre compatriote de participer à la mini-tournée américaine où il devait défendre 60 points : dix à Indian Wells, 25 au Challenger et 25 à Miami. La seule éclaircie sportive pour l’actuel 40e mondial en ce début de saison 2023 aura été son titre au Challenger 125 de Louvain-la-Neuve. On se rappellera que c’est à cause notamment d’une fracture de stress à son genou gauche que le Liégeois avait mis un terme prématurément à sa saison 2021. Dans le meilleur des cas, notre compatriote, qui communiquera officiellement sur son état de santé ce mardi, reprendra la compétition lors du début de la saison sur terre battue où il devra défendre son titre à l’ATP 250 de Marrakech.