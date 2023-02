Abu Dhabi Desert Challenge : Al-Attiyah remporte la première étape, Loeb et Lurquin malchanceux

La première étape, d’une longueur de 242 km, s’est déroulée dans le désert de Liwa entre Al Dhannah et Qasr Al Sarab. Pablo Quintanilla a immédiatement donné le ton sur deux roues et mené la course de bout en bout. Adrien Van Beveren (Honda) a pu garder plus ou moins le rythme au début, mais il a ensuite dû llaisser faire son coéquipier et arriver 2 minutes derrière Quintanilla, vainqueur en 3h00:15. Ross Branch (Hero) a terminé troisième à 3:12. Au classement, Quintanilla possède une avance de 2:16 sur Van Beveren. Toby Price (KTM) est troisième à 5:17.

Toyota a pris le pouvoir en autos. Nasser Al-Attiyah a remporté l’étape en 3h13:36 devant Al Rajhi (Toyota Hilux), 2e à 6:05, et Henk Lategan (Toyota Hilux), 3e à 6:18. L’équipe Prodrive est la grande perdante de la journée. Guerlain Chicherit (Hunter) et Sébastien Loeb ne sont pas parvenus à l’arrivée. Pourtant, Chicherit avait pris un excellent départ et comptait quatre secondes de retard sur Al-Attiyah après 39 km. Mais dans les dunes, les choses se sont gâtées pour le Français. Il a été victime des nausées, comme dans le passé, et a dû s’arrêter plusieurs fois. Le Français a atteint l’arrivée mais a décidé d’abandonner la course pour trouver un remède à son mal de mer dans les dunes.

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont dû arrêter leur voiture après 39 km. "D’abord, la climatisation est tombée en panne et ensuite nous avons perdu le liquide de refroidissement et c’était un problème beaucoup plus important parce que sans cela, vous ne pouvez pas faire refroidir le moteur", ont-ils expliqué après coup. "Nous avons réussi à résoudre le problème du mieux que nous pouvions jusqu’à ce que nous devions nous arrêter à nouveau 30 km plus loin. Aller plus loin n’avait aucun sens car nous aurions endommagé le moteur. Demain, nous essaierons à nouveau".

Une étape de 257 km attend les concurrents mardi. L’Abu Dhabi Desert Challenge se termine vendredi après-midi.