De Gendt échappé sur la 5e étape de l’UAE Tour: “Mon rythme cardiaque est plus élevé quand je joue à la Playstation…”

Pour tromper l’ennui de premiers kilomètres avalés à un rythme de sénateur, chacun a sa recette mais quand certains optent pour une papote en queue de peloton, Thomas De Gendt préfère une méthode bien à lui : l’échappée. Un temps suivi par deux compagnons de fuite, le coureur de chez Lotto-Dstny s’est ensuite offert un solo de 80 kilomètres.

"Je n’ai jamais cru à la victoire d’étape car il y a dix équipes au moins, dont la nôtre avec Ewan, qui veulent porter leur sprinter à la victoire, confiait le coureur de Semmerzake. Si j’ai décidé d’attaquer, c’est plutôt parce que j’avais le sentiment de perdre mon temps dans le peloton. Cela fait plusieurs jours qu’on roule trop cool en début de course, ce n’est pas comme cela que l’on se construit une condition. Jeudi, bien calé dans les roues au milieu du peloton, mon rythme cardiaque flirtait avec les 100 pulsations minutes. Je crois que c’est moins que lorsque je gagne quelque chose en jouant à Grand Theft Auto sur ma Playstation à la maison. Si j’étais à nouveau resté au sein de la meute sur cette 5e étape, je n’aurais pas dû pousser plus de 170 ou 180 watts, soit moins que lors de mes sorties d’entraînement… Je me suis donc dis: ‘m****, j’attaque’. Avec le vent de face, j’ai tenté de conserver un rythme constant autour des 300 watts. Cela aura au moins eu le mérite de me faire une bonne journée d’entraînement…"

Remco Evenepoel a lui profité de cette journée pour empocher deux secondes de bonifications au passage du second sprint intermédiaire.

"Tim (Merlier) était juste devant moi et il pensait que quelqu’un le remontait car il n’avait pas reconnu mon maillot rouge de leader (rires). Je lui ai alors lancé que c’était moi pour qu’il ralentisse quelque peu et que je puisse empocher ces deux secondes de bonification (NdlR : il compte désormais un avantage de 0:09 sur Plapp au général) qui pourraient s’avérer précieuses dans la perspective de la dernière étape de dimanche. La montée finale de Jebel Hafeet (10,7km à 6,8 %) peut opérer de vrais écarts."