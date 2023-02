Les secrets de Marcus Rashford

Partout en Europe, on parle beaucoup des statistiques pharaoniques d’Erling Haaland, auteur de 32 buts en 31 matchs avec Manchester City. L’autre attaquant star de la ville de Manchester, Marcus Rashford, n’a toutefois pas grand-chose à lui envier, avec les prouesses qu’il est en train de réaliser. Avec United, l’international anglais de 25 ans vient d’atteindre la barre des 24 buts, soit deux de plus que lors de sa précédente meilleure saison, en 2019-20. On connaissait déjà les talents de Rashford, mais sa forme actuelle dépasse probablement ses propres attentes. Depuis son retour de la Coupe du monde, il a inscrit 16 buts, dont 14 sur l’année 2023. Ce qui fait de lui le meilleur buteur actuel sur l’année civile en Europe, devant Victor Osimhen (10, Naples) et Karim Benzema (9, Real Madrid).