Plus de 1 000 fans à l’entraînement ouvert au Standard : "On veut aussi faire la fête dimanche à Bruxelles"

L’arrivée des joueurs et de Ronny Deila avait déjà provoqué des applaudissements nourris. Les rires ont ensuite accompagné la haie d’honneur et les petits claques dans le dos pour fêter plusieurs anniversaires (Melegoni, Davida et Juarez).

Emond devant Canak et une tribune bien remplie au Sart-Tilman. ©Photo News

Noubi avec les titulaires

Une fois l’échauffement terminé, le programme était simple : un enchaînement d’oppositions à 10 contre 10 (sans gardiens) puis à 11 contre 11 sur des terrains de plus en plus grands. Cet exercice a permis de voir que Noubi était aligné à la place de Dussenne dans le onze des "titulaires". Melegoni, lui, a partiellement rejoué comme faux 9, avant d’enfiler la chasuble d’Ohio, qui a terminé la séance à sa place. Ce dernier a loupé quelques occasions mais s’est rassuré en fin de séance, sur un superbe assist de Zinckernagel. Quant à Perica, il était présent mais, durant les petits matchs, il s’est contenté de suivre un programme individuel.

Aron Donnum dans ses œuvres. ©Photo News

Zinckernagel, le plus demandé

Après 1h30 d’entraînement, c’était le moment tant attendu par les fans, celui des photos et autographes. Vu l’attroupement qu’il a provoqué, Zinckernagel est clairement la nouvelle star des Rouches, devant Donnum.

"Ça fait plaisir de voir autant de monde. Ça aide à bien préparer le match de dimanche, expliquait Merveille Bokadi. On sait à quel point le Clasico est important pour nos supporters. On va tout donner pour eux à Anderlecht."

Il faut bien l’avouer : ces derniers mois, voire ces dernières années, l’engouement était un peu moins grand pour ce genre de journée, mais les sourires étaient moins nombreux. "On sait d’où on vient et on profite d’autant plus de ce genre de moments, expliquait Arnaud Bodart, resté plus d’une heure après la fin de l’entraînement auprès des fans. On sait que ça leur fait plaisir, et à nous aussi. Sans eux, on ne serait rien, et le football ne serait pas un sport aussi médiatique."

Kostas Laifis en pleine séance d’autographes. ©Photo News

Gratuité et accessibilité

Du côté des supporters aussi, le bilan était plus que positif. "C’est génial pour les enfants, explique Alan, accompagné de Basile et Léonie. On a passé un très bon moment. Tout est gratuit et les joueurs étaient accessibles. On a bien fait d’arriver tôt, on était un peu surpris d’une telle affluence."

Joueurs et supportes sont donc confiants avant le déplacement à Anderlecht. "On espère une victoire même si on sait que le niveau peut être fluctuant", sourit Christelle, accompagnée de son fils Matthys. "Anderlecht, c’est toujours le match de l’année et on veut aussi pouvoir faire la fête dimanche à Bruxelles", termine Hugo qui, comme les autres, n’oubliera pas ce début d’après-midi.