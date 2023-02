Ligue des champions: Lukaku change tout et offre la victoire à l'Inter face à Porto

Le Diable rouge était attendu. Il n’a pas déçu. Puisque son entrée en jeu a changé pas mal de choses dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Edin Dzeko n’avait pas franchement apprécié de lui céder sa place mais le Bosnien a lui aussi laissé éclater sa joie quand son compère a inscrit le seul but d’un match qui appartenait alors aux gardiens. Le réflexe de Diogo Costa sur ce coup franc dévié par Uribe au duel avec Bastoni (45e+2) était assez dingue.

Mais que dire de la double parade d’Onana devant Zaidu et Taremi qui a mis en exergue le talent singulier du gardien interiste (57)? Le Camerounais a été déterminant sur ce coup.

Comme Lukaku, donc, un peu plus tard. Une première fois déjà, l’attaquant aurait pu changer le cours de la soirée: son centre vers Lautaro Martinez était parfait, mais son compère un rien trop court (72e). Son entrée, couplée à celle ensuite de Brozovic, a en tout cas coïncidé avec un vrai temps fort de l’Inter Milan qui a beaucoup poussé, acculant Porto qui a trop reculé, surtout avec l’exclusion d’Otavio, aussi pénible que doué, pour une double carte jaune.

Et qui a donc fini par trouver la faille grâce à son Diable. Entre Marcano et Pepe qui n’avaient pas perdu un duel jusque-là, Lukaku s’est élevé pour voir sa tête se fracasser sur le montant. Avant de bien suivre pour reprendre parfaitement ce ballon et inscrire son deuxième but de la saison en Ligue des champions, mettant fin à la folle invincibilité de Porto qui n’avait plus perdu le moindre match depuis son déplacement au Club Bruges le 26 octobre dernier (22 matchs) et sceller son retour au premier plan en même temps que sa réconciliation avec tout un stade qui n’a pas fini de chanter son nom.