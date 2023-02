NBA: les blessures pourraient gâcher le All-Star Game

Il y a d’abord eu ceux de Kevin Durant (genou), Stephen Curry (jambe) et Zion Williamson (ischios), trois grandes stars sur la touche depuis quelque temps déjà. Il y a une semaine, Jaylen Brown, l’un des fers de lance de Boston, a lui été victime d’une fracture faciale. Il pourrait peut-être jouer avec un masque mais cela en vaut-il la peine ?

C’est aussi la question que se pose Joel Embiid, dont l’état du pied gauche nécessiterait du repos. "Cela fait quelques semaines que je ne suis pas à 100 % physiquement et que les médecins voudraient que je reste au repos", a-t-il déclaré mercredi soir après le dernier match de Philadelphie avant la coupure All-Star.

Avec ou sans Antetokounmpo?

L’inquiétude de la NBA est encore montée d’un cran vendredi lorsque Giannis Antetokounmpo a rejoint les vestiaires en cours de match. La superstar de Milwaukee, qui a été le joueur de la Conférence Est le plus plébiscité par les fans lors des votes, souffre d’une entorse au poignet. Sa participation au All-Star semble compromise. "Je pense que ça va aller, a voulu rassurer son coach Mike Budenholzer, qui fera partie des assistants au All-Star. Les premiers retours sont encourageants."

Si ces derniers forfaits venaient à se confirmer, la NBA devra alors désigner des remplaçants. De quoi remettre en lumière certaines stars quelque peu oubliées au moment des votes. On pense notamment à James Harden, le barbu le plus célèbre de la NBA. L’absence de l’ailier de Philadelphie n’était d’ailleurs pas la seule surprise. On pense aussi à des joueurs comme Trae Young (Atlanta), Jimmy Butler (Miami), ou encore Kawhi Leonard (LA Clippers) qui sont des leaders reconnus dans leur équipe.