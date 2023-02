Charleroi doit enchaîner pour pouvoir regarder vers le Top 8

Il reste désormais neuf journées de phase classique et les Zèbres sont quasiment sauvés. Mais ils sont aussi et surtout à quatre points du Top 8, l’objectif minimum fixé en début de saison. Et qui collerait davantage au potentiel à disposition dans l’effectif. "J’ai évidemment envie de regarder vers le haut, mais nous devons rester calmes, a encore tempéré l’entraîneur carolo ce vendredi, refusant de qualifier le calendrier (Ostende, Saint-Trond, Courtrai, OHL) à venir de "favorable". Mais. Il admet toutefois : "Si on parvient à enchaîner les victoires, on pourra éventuellement commencer à parler de Top 8. En attendant, tous les matchs sont importants et loin d’être simples."

50 % des points depuis Mazzù

En huit matchs à la tête du Sporting, le bilan de Felice Mazzù est de 12 points sur 24. Soit 50 %. "J’aurais aimé qu’on fasse mieux, et ne comptez pas sur moi pour dire que c’est top. Mais je vois une évolution positive dans la connexion qui existe entre les joueurs. L’énergie positive est de retour."

Certes, mais il pointe également encore un axe d’amélioration important à ses yeux. "On doit grandir au niveau mental pour être prêts durant les 90 minutes d’une rencontre, quels que soient les circonstances et l’adversaire. La régularité sur un match est importante. Il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles pour maîtriser une rencontre."

Ce que Charleroi n’est que trop rarement parvenu à faire ces dernières semaines. Contre Eupen, le Club Bruges ou encore Malines). Ce sera l’objectif premier, à Ostende, ce samedi en début de soirée. Mazzù : "Si on y parvient, on ramènera trois points." Une équipe qui joue sa survie en D1A mais qui, au contraire de Seraing la semaine dernière (3-0), devrait afficher un état d’esprit en adéquation avec l’urgence de sa situation. Charleroi doit y être préparé.