Tennis: Stan Wawrinka proche d'un retour dans le top 100

Le Suisse (ATP 130) n’est pas parvenu à croquer Jannik Sinner (ATP 14) en quarts de finale du tournoi de Rotterdam. L’Italien, en pleine bourre depuis le début de l’année (11 victoires, 2 défaites), a éteint son adversaire en deux sets (6-1, 6-3) et une petite heure de jeu.

Mais au-delà du résultat, c’est la manière avec laquelle le natif de Lausanne évolue sur les courts qui interpelle. À bientôt 38 ans – il les fêtera le 28 mars -, Stan Wawrinka n’a jamais semblé aussi bien dans ses baskets que ces derniers jours. "La forme est bonne. Vraiment. J’ai enfin pu faire une vraie préparation, ce qui n’avait pas été le cas depuis trois ans. Je sens que le niveau est là, tant physiquement que tennistiquement", avait-il déclaré à la chaîne de télévision suisse RTS au moment d’entamer l’Open d’Australie, en janvier.

Résolument positif

Stan Wawrinka peut savourer sa forme retrouvée, car la route du retour a été longue. Opéré à deux reprises du pied en 2021, le triple lauréat en tournois du Grand Chelem n’a plus joué pendant douze mois. Et a forcément connu, après cette période de reconstruction, une saison 2022 en dents de scie. "Pour tout vous dire, là, je viens d’en chi... pendant deux ans. Je veux voir du positif à présent", expliquait-il encore.

Le positif, il est justement en train de frapper à sa porte. Grâce aux 90 points de son quart de finale aux Pays-Bas, "Stan the Man" va grappiller une vingtaine de places au ranking pour se retrouver, au pire, 106e ce lundi. Le tout un peu plus d’un an après être sorti du Top 100 mondial.

"J’ai travaillé très dur pour être à nouveau en forme […] Je me sens bien. J’espère pouvoir continuer, commentait le droitier il y a quelques jours. Je sais que je dois me pousser, je sais que le processus prend du temps, surtout à mon âge. Mais je sais aussi que, vu la façon dont je joue, la façon dont je pratique, la façon dont je travaille dur, je vais obtenir de gros résultats cette année."

Et si c’était déjà pour la semaine prochaine à l’Open 13 de Marseille?