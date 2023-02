En bronze à Tel-Aviv, Gaby Willems est bien devenue une valeur sûre du judo belge

Épanouie à Naples

Gaby Willems avait en effet commencé sa journée de vendredi par deux victoires face à l’Israélienne Bar Or et la Britannique Yeats-Brown. Arrivée en quarts de finale, elle retrouvait l’Australienne Coughlan (27 ans/n°9), trapue, solide sur les jambes. Et elle s’est inclinée, ne trouvant jamais la solution contre cette adversaire et ses semblants d’attaque. "Gaby connaissait sa manière de combattre, assez discutable selon moi car elle se jette à terre, laissant croire à l’arbitre qu’elle est active. J’ai senti Gaby frustrée", ajoutait Taymans. L’or s’était envolé, mais pas le bronze. Encore devait-elle écarter une autre Israélienne, Goshen (22 ans/n°25), ce qu’elle a réussi. "Je pense que le déclic est venu après son opération au genou. Elle a mis un peu de temps à revenir. Logique. Mais elle savait que les médailles viendraient. Les deux en argent qu’elle a décrochées fin 2022 l’ont confortée dans sa vision du judo. Elle vit pour son sport. Elle met tout en œuvre pour atteindre le plus haut niveau."

Épanouie depuis qu’elle vit et s’entraîne (en partie) à Naples avec son copain, Christian Parlati, Gaby Willems est devenue une valeur sûre d’un judo belge qui se porte bien actuellement.