Les premiers billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en vente dès ce mercredi

Si, comme plus de 2,5 millions de personnes (dont les 3/4 sont françaises), vous vous êtes inscrit à la première phase qui débute ce mercredi, et que vous avez la chance d’être parmi les heureux élus qui peuvent y accéder, vous avez reçu (ou allez recevoir avant le 15 mars) un email de confirmation qui vous permettra de sélectionner, pendant 48 heures seulement, vos 3 “packs” de 3 épreuves (6 billets max par session, une limite de 30 tickets, toutes phases de vente confondues, sera d’application).

Lors de cette première phase, 3 millions de billets sont mis en vente et ils concernent 80 % des sessions des 32 sports inscrits à ces JO de Paris, 28 sports olympiques traditionnels plus 4 disciplines “invitées” par les organisateurs français : le breaking, l’escalade sportive, le skateboard et surf. Mais pas de ticket dispo pour cette dernière : il y aura un nombre de spectateurs restreint à Tahiti, pour préserver le merveilleux site de Teahupo’o.

Comme le surf, certains sports s’éloigneront aussi de Paris. Le handball et le basket prendront d’ailleurs en partie leurs quartiers non loin de la Belgique, à Lille. Les phases finales des tournois masculin et féminin de hand, tout comme les matchs de qualification des tournois de basket (avec, on l’espère, les Belgian Cats) se joueront en effet à quelques kilomètres de la frontière. Le tournoi de football se joue, lui, dans six stades de l’Hexagone : Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Nice et Marseille. Et la voile prendra la mer dans la cité phocéenne…