Ce premier accessit précisément, Cyril Abiteboul, nouveau patron issu de la F1, avait pourtant décidé de leur offrir en demandant à son pilote à mi-temps Craig Breen, auteur du plus beau rallye de sa carrière, de pointer une minute en retard au départ de l’ultime spéciale.

Dix secondes de pénalité qui renvoyaient l’Irlandais au troisième rang, une demi-seconde derrière le Belge. Sept devant Kalle Rovanpera.

Le nouveau boss français a pris des risques en privilégiant son candidat au titre. Une consigne logique dans l’optique du championnat qu’aucun pilote Hyundai n’a jamais remporté. Jadis, le Saint-Vithois avait déjà réclamé à plusieurs reprises des "ordres de team" en sa faveur. Mais son voeu n’avait jamais été exaucé. Apparemment les dirigeants coréens n’aimeraient pas trop que l’on fausse un résultat sportif.

Mais le comble est que Thierry Neuville n’a pas pu en profiter. Alors qu’il avait été jusque-là irréprochable, signant cinq meilleurs temps pour remonter de la 6e à la 3e place, notre représentant a raté un freinage et tapé un mur de neige à deux km de l’arrivée. Une petite erreur avec de lourdes conséquences puisque lui coûtant au final deux secondes, la 2e place et quelques points bonus. Ignorant le chrono de son équipier, Craig Breen (qui devait jubiler intérieurement) l’a en effet repassé pour 1.3. Rageant ! Et il n’était plus possible d’inverser encore le verdict final car Rovanpera, quatrième, était trop proche. D’où les mines déconfites de Cyril Abiteboul et de l’équipage belge. En espérant qu’on ne doive pas reparler en fin de saison de ces quatre, cinq, six voire sept points perdus en une fraction de seconde.

Hyundai meilleur performer

En attendant, le n°1 de chez Hyundai est le seul à être monté deux fois consécutivement sur le podium. Et a battu le champion du monde. Une bonne performance donc malgré la petite bévue de l’ultime spéciale lui permettant d’occuper la 3e place du championnat à 9 points d’Ott Tanak et six de Kalle Rovanpera avant le Rallye du Mexique où il s’élancera troisième. "Cela a été un incroyable week-end, concluait notre représentant. Bon, c’est dommage bien sûr le petit écart dans la dernière. Mais compte tenu de ma position vendredi soir, ma maladie et ma position sur la route lors de la première étape, je m’estime heureux. Les Hyundai ont signé le plus de scratches (10 contre 7 à Toyota et 1 à Ford). Tout le monde au sein de l’équipe a fait du super boulot."

Le potentiel est là pour gagner. Mais il faudra à l’avenir tout optimaliser et ne pas commettre la moindre erreur jusqu’au bout. Comme a réussi à le faire Ott Tanak ce week-end avec Ford…