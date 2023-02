Vendredi soir, le Club de Bruges et l’Union s’affrontaient pour un choc du haut de classement. Au terme d’un match plaisant, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Le leader du championnat Genk s’est de son côté incliné face à l’Antwerp (0-1).

Les Zèbres se relancent dans la course au top 8 ! Samedi, le Sporting Charleroi s’est facilement imposé à domicile face à Seraing (3-0). Bayo a inscrit son premier but pour son retour au Mambourg.

Les Mauves aussi se sont donné un peu d’air. Face à Saint-Trond, Anderlecht a tardé à trouver la solution avant de dérouler (3-1). Les trois attaquants ont inscrit un but, et le Sporting revient à un point du top 8.

Du côté de Sclessin, c’est la douche froide. Face à Courtrai, le Standard a livré une prestation très pauvre et s’est incliné 0-2. Les Liégeois avaient pourtant l’occasion de profiter du match nul de La Gantoise face à Westerlo (3-3) pour passer devant ; il n’en sera rien. Les Liégeois ne comptent plus que 4 points d’avance sur le neuvième.

Benito Raman, Islam Slimani et Anders Dreyer ont été les buteurs d'Anderlecht face à Saint-Trond. ( Photo by Jan De Meuleneir / Photo News ©JDM

Cyclisme

La presse, unanime, et les bookmakers n’en avaient que pour lui. Arnaud De Lie devra toutefois patienter avant d’inscrire son nom au palmarès de la Clasica de Almeria disputée aujourd’hui en Andalousie. Il doit se contenter de la 3e place malgré cent derniers mètres époustouflants.

Eli Iserbyt a remporté la 8e et dernière manche du Superprestige de cyclocross samedi à Middelkerke. Le Néerlandais Lars van der Haar a lui enlevé le classement général de ce critérium de régularité.

Arnaud De Lie n’a pas gagné, mais il s’offre un podium en Espagne. ©AFP

Moteurs

Ott Tanak et Martin Jarveoja ont remporté ce dimanche le Rallye de Suède, deuxième manche du Championnat du Monde. L’équipage Ford s’est imposé avec 18.7 secondes d’avance sur la Hyundai de Craig Breen. Thierry Neuville complète le podium.

Tennis

Elise Mertens s’est qualifiée pour le troisième tour des qualifications pour le tournoi de tennis WTA de Doha au Qatar, une épreuve sur surface dotée de 780.637 dollars, dimanche. La Belge a pris la mesure en trois sets de la Polonaise Magdalena Frech (WTA 104), 25 ans, 6-2, 3-6 et 6-0. La partie a duré 2 heures (2h02).

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le tableau final du double au tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, joué sur surface dure et doté de 2.074.505 euros, dimanche aux Pays-Bas.

Basket

Dans le cadre des qualifications pour l’Eurobasket 2023 féminines, les Belgian Cats, assurées de terminer à la première place de leur groupe, se sont imposées 43-102 (mi-temps : 18-46) contre la Macédoine du Nord, dimanche à Skopje.

Athlétisme

Samedi, Robin Hendrix était engagé sur la distance – peu courue – du 5.000m en salle au David Hemery Valentine Invitational, sur le site de l’Université de Boston. Profitant d’une course rapide et d’un bel état de forme, l’athlète de 28 ans a signé un chrono de 13:17.65 qui constitue la nouvelle référence nationale. Mission accomplie donc pour Robin Hendrix dont c’était l’objectif : il a terminé troisième de la course derrière Athanas Kioko (13:09.37) et Amon Kemboi (13:15.38).

