Geraerts: "Cela ne décuple pas la motivation"

"Cela ne multiplie pas la motivation, car cela fait partie du passé et on ne peut pas le changer, explique le coach des Bruxellois. On veut en tout cas jouer ce match pour le gagner. Qu’est-ce qu’il faudra pour gagner ? Marquer un but de plus (sourire). Il faudra réaliser une rencontre mature et être dans un bon jour, car ce n’est jamais évident d’aller jouer à Bruges."

Malgré les quatorze unités d’avance sur son adversaire, Geraerts ne veut pas assumer le statut de favori pour ce duel au sommet. "L’Union n’est pas du tout favorite, avance le T1 unioniste. Je ne sais pas qui pense réellement cela… Bruges est peut-être moins en forme qu’avant mais l’équipe vient de faire un match nul à l’Antwerp ce qui n’est pas un si mauvais résultat. Quand les Brugeois jouent à domicile, ils sont toujours favoris. Les dernières années, ils dominaient le football belge, donc c’est vrai que c’est inhabituel de les voir à la quatrième place du classement. Mais malgré tout, ils ont de la qualité dans chaque ligne avec un coach qui a une idée claire de ce qu’il veut mettre en place."

Pour cette rencontre, les Unionistes pourront prendre en exemple le match aller lors duquel il y avait du très mauvais et du très bon. Menés 0-2 et réduits à dix après un quart d’heure de jeu, ils avaient réussi à arracher un point au bout du suspense.

"Nous avions commis quelques erreurs individuelles et il y avait eu ce carton rouge qui nous avait handicapés. Tous les éléments n’avaient pas tourné en notre faveur, mais nous avions les ressources pour accrocher le point du nul."

Un nul qui avait permis de ne pas briser la belle série sans défaite qui pourrait atteindre dix-sept matchs ce vendredi soir.

"Les joueurs en parlent certainement parfois entre eux de cette série, mais je ne tiens personnellement pas trop compte de cela. Je travaille en regardant vers l’avant et jamais vers l’arrière." .