Anderlecht: le direction a-t-elle respecté ses dix dernières grandes annonces?

1 Vandenhaute : "Quand Peter Verbeke sera prêt, il reviendra. On ne le pousse pas, mais il a envie de revenir au club et nous voulons qu’il revienne. Laissons-le revenir dans les meilleures conditions…"

Écarté pour cause de congé maladie, Peter Verbeke n’est jamais revenu. Il a été renvoyé. Wouter Vandenhaute voulait trouver un rôle à son ami en lui proposant le management de l’académie aux côtés de Jean Kindermans. Il n’était en aucun cas question qu’il ait le même pouvoir qu’avant sa période d’absence vu l’arrivée de Jesper Fredberg au poste qu’il occupait.

"Il faut voir cette décision dans un contexte plus global, dit Alex Teklak. Vandenhaute a vite compris que Fredberg et Verbeke ne pourraient pas travailler ensemble. Il ne se doutait par contre pas de l’ampleur que prendrait la mise à l’écart de Kindermans (NdlR : il preste actuellement son préavis de 18 mois). En proposant à Verbeke de gérer l’académie, Vandenhaute a cherché la moins mauvaise solution. Il a aussi espéré que cela fonctionne vu le contrat de l’ancien CEO. Son départ a coûté à Anderlecht. Je comprends d’ailleurs l’attitude de Verbeke qui est parti sans faire de remous, mais sans devoir accepter un poste qui ne lui convient pas."

2 Vandenhaute : "On sera ambitieux lors du mercato."

Le mercato n’a pas répondu aux attentes. Anders Dreyer est une bonne pioche. Le Danois de 24 ans a coûté moins cher (4 millions €) que sa vraie valeur (9 millions €). Anderlecht a également transféré Islam Slimani, un attaquant de 34 ans au long parcours dans de grandes compétitions. Peut-on parler d’un mercato ambitieux pour autant ? Non. Il manque certains profils et celui de Slimani pose certaines interrogations.

"Je les ai trouvés plus raisonnables qu’ambitieux, analyse Teklak. Anderlecht n’avait pas les fonds pour faire mieux. Peut-être aurait-il dû adopter la position du Standard et être transparent sur le manque d’argent et de possibilités. Vandenhaute pensait vraiment pouvoir faire venir des joueurs intéressants, mais il a dû compter sur une nouvelle donne : le pouvoir d’attraction d’Anderlecht a diminué. Sinon, comment expliquer que l’Union arrive à recruter Vertessen et pas le RSCA."

3 Fredberg : "J’espère pouvoir convaincre des profils intéressants que nous pourrons acheter. Les prêts ne sont pas un objectif en soi."

Deux prêts ont été arrêtés et deux transferts sont arrivés. Fredberg est dans sa ligne de conduite. Faute de moyens, l’ancienne direction a dû enchaîner les prêts. La nouvelle a écarté Esposito et Silva, économisant ainsi sur deux contrats. Dreyer s’inscrit également dans cette lignée de profils intéressants.

"J’ai l’impression, à entendre Fredberg, que le mercato estival est sa priorité et sera la clé de son projet", explique Teklak. Il est vrai que le mercato hivernal est une période compliquée pour faire de bons achats. Anderlecht a davantage pensé à dégraisser qu’à acheter. "La priorité de la direction est de mettre le train sur les bons rails et d’aller dans la bonne direction avant de se préoccuper de qui montera dedans."

4 Fredberg : "J’aimerais pouvoir renforcer l’équipe en pensant au long terme."

Slimani a déjà 34 ans et a signé pour six mois. Alex Teklak refuse de le juger trop rapidement. "C’est un profil intéressant dont Anderlecht avait besoin. Le RSCA ne pouvait pas faire la fine bouche. Par contre, ils prônent les datas et leur méthode de recrutement, mais tu sais d’avance que tu ne construis pas ton avenir avec Slimani.”

La manière de présenter les choses ne plaît pas à notre consultant. "La déclaration de Fredberg n’est pas favorable à Slimani, car il va être vu comme une solution de repli." Le CEO a expliqué qu’il était sur la liste, mais ses propos sont déforcés par ses ambitions de base et par les autres profils, plus jeunes, qu’il avait mis en priorité.

5 Fredberg : "Pour l’instant, la méthode est prioritaire sur les résultats."

Anderlecht joue davantage pour gagner que pour mettre en place son nouveau style de jeu. En huit matchs, l’équipe de Riemer n’a réellement convaincu qu’une fois. Face à Genk, en Coupe, pour la première du Danois. "Il y avait quelque chose durant ce match. Ces bons éléments n’ont pas été maintenus dans la durée."

La nouvelle direction a un projet de jeu, mais elle a décidé de mettre la priorité sur les résultats et sur une possible place en Europe playoffs, quitte à ne pas encore mettre en place le football moderne annoncé. "Cette déclaration était de la communication, affirme Teklak. Je ne l’ai pas cru une seconde. Fredberg s’est donné du temps et c’est malin. Il y a trop de soucis extra-sportifs pour demander aux supporters d’être patients. La maison est en feu et il ne pouvait pas la laisser brûler."

6 Riemer : "On doit être impossibles à briser."

Anderlecht encaisse moins qu’avant. Trois clean sheets de rang, moins d’un but encaissé par match, Riemer a mis en place une organisation défensive solide. Les progrès anderlechtois en la matière sont notables. "C’est la moindre des choses, dit Teklak. La structure est bien en place, mais c’est une base pour un nouveau coach."

La nouvelle organisation n’aurait certainement pas été si efficace sans des joueurs en forme. "Vertonghen joue à haut niveau et bonifie Debast. Il joue mieux depuis qu’il n’est plus aux côtés de Hoedt. Il est plus serein. Globalement, tous les joueurs sont plus généreux dans leurs courses défensives depuis l’arrivée de Riemer. Soulignons aussi les performances de Verbruggen."

7 Fredberg : "Je veux combiner l’ADN du club avec ma manière de voir le foot. Je veux qu’on reconnaisse la manière de jouer d’Anderlecht."

Anderlecht n’a pas encore défini son style. Mais quel est le style de Riemer ? La réponse reste floue. "Je ne saurais pas le définir, affirme Teklak. Il y a des idées, des moments de pressing, mais ça manque de clarté. Fredberg a rapidement exposé de grands plans et une philosophie de jeu, mais si tu en parles, tu dois assumer derrière. Quand j’écoute Fredberg, je le trouve parfois trop scolaire, mais surtout très sûr de lui. Riemer, lui, se cherche encore dans son nouveau rôle.”

8 Fredberg : "Anderlecht doit gagner et le faire avec la bonne manière."

Anderlecht parvient à prendre des points, mais sans la manière. Anderlecht joue avec comme principal objectif la prise de points. Logique même si cela se fait pour l’instant au détriment du beau jeu. "Actuellement, Anderlecht ne peut pas gagner et bien jouer. Et je ne blâme pas Fredberg. Il arrive et doit expliquer pourquoi il a été choisi. Il ne s’était certainement pas rendu compte de l’ampleur du chantier et se dit que la manière est un concept qui n’a pas encore lieu d’être. Attention toutefois, il n’a jamais connu une telle crise et à Anderlecht, le temps te rattrape vite."

9 Fredberg : "L’académie est très importante. Elle fait partie de la culture du club."

Le premier cas à analyser est celui de Julien Duranville. Laisser partir le joueur le plus talentueux de Neerpede est un coup dur. "Ils n’ont pas eu le choix, nuance Teklak. La situation financière l’impose. Mais ça m’attriste plus pour le joueur. Duranville se serait mieux développé à Anderlecht et ne peut pas le faire à cause d’une histoire d’argent. Le cercle vicieux financier fait qu’Anderlecht doit vendre ses meilleurs joueurs et les gamins doivent gommer les erreurs du passé."

Riemer a fait confiance à certains jeunes, dans la continuité du début de saison. D’autres sont redescendus en U23 comme Stassin et Leoni. "Et ça m’attriste. Ces jeunes définissent le club. Les jeunes aident à calmer les supporters. Ils ne s’identifient pas à Silva et Esposito, mais à Stassin, Duranville ou Leoni. Il y a beaucoup plus d’indulgence à leur égard. Prenez Amuzu. Il a eu des hauts et des bas, mais, au fond, les supporters l’aiment bien. Il vaut mieux perdre des matchs avec des jeunes qui apprennent qu’avec des prêts ou des solutions de rechange."

10 Vandenhaute : "Je suis convaincu que nous allons redevenir le meilleur club de Belgique."

Anderlecht est encore loin de cet objectif. Vandenhaute fait peu de sorties. Il a toutefois tenu à expliquer son pas de côté, devenant président non exécutif. Il en a profité pour réaffirmer ses ambitions pour le RSCA en annonçant un retour programmé au sommet du football belge.

"Il doit être plus modéré, car ce n’est actuellement pas raisonnable, explique Teklak. Il doit afficher des ambitions, mais en faisant attention. Vandenhaute a l’habitude de réussir et a une personnalité de chef d’entreprise. D’autres présidents avec un profil similaire, comme Duchâtelet, Venanzi ou Verhaeghe, ont aussi tenu de tels propos alors que leur club était en reconstruction."