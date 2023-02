Pourquoi la saison 2023 de MotoGP sera différente

Résultat : la saison 2023 qui entre dans le vif du sujet avec la première des deux sessions d’essais officiels MotoGP d’avant-saison, de ce vendredi à dimanche à Sepang, en Malaisie, s’annonce inédite à plus d’un titre.

Ce sera ainsi la plus longue de l’histoire avec 21 Grands Prix dont le premier fin mars (26) au Portugal. Surtout, le promoteur du championnat a remanié le format des week-ends de la catégorie reine avec l’introduction d’une course sprint le samedi après-midi (15h) de tous les Grands Prix, pour la seule MotoGP (cela n’inclut donc pas les catégories “inférieures” Moto2, Moto3, ou l’électrique Moto E). “Le but est d’injecter encore plus d’adrénaline dans l’action sur la piste le samedi”, promet la Dorna pour qui le dimanche restera toutefois le clou du spectacle, avec un horaire inchangé, soit les courses Moto2 et Moto3 avant celle de MotoGP dès 14h.

Saison record en termes de rendez-vous et découpage revu avec ce sprint qui se déroulera sur la distance d’un demi GP et rapportera la moitié des points aux 9 premiers : la MotoGP s’apprête donc à prendre un nouveau départ.

Des tests très attendus

Orpheline de Valentino Rossi depuis la fin de saison 2021, mais souffrant aussi d’un Marc Marquez souvent blessé ces deux dernières saisons – “des absences aux conséquences sous-évaluées”, selon notre compatriote Christophe Bourguignon, le directeur technique de l’équipe Honda LCR – la MotoGP espère que sa mutation la remettra sur de bons rails. Mais son renouveau viendra aussi du spectacle offert par une rivalité aiguë entre teams et pilotes. Et là, c’est le verdict de la piste qui parlera. Après une saison 2022 dominée par Ducati et l’Italien Bagnaia (premier Transalpin champion du monde depuis Giacomo Agostini juste 50 ans plus tôt), ces tests de Sepang sont très attendus pour avoir une première idée des forces en présence en 2023. Le shakedown, réservé aux débutants et pilote d’essais, le week-end dernier et en début de semaine, a semblé montrer que Yamaha a retrouvé une vitesse de pointe qui a cruellement manqué au Français Quartararo fin 2022 tandis qu’Honda (Marc Marquez) joue déjà gros après une saison catastrophique. Pour ne citer qu’eux.