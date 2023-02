La Belgique est qualifiée pour l’Euro 2023

Le clan belge se méfiait de ce déplacement en Allemagne, une équipe athlétique et qui compte en ses rangs plusieurs joueuses évoluant en EuroCup. C’est donc avec beaucoup de sérieux que les Belgian Cats – privées de Julie Allemand (ischio-jambiers) – ont entamé le match. Après cinq minutes de jeu, un écart de 10 points était creusé (5-15) par l’entremise notamment du duo Meesseman-Linskens. Ne trouvant pas la solution offensive à l’intérieur, l’Allemagne, en peine dans sa réussite à distance (2/22 à 3 pts au total), devait laisser filer son adversaire. À l’issue du premier quart temps, c’était déjà 9-22. La Belgique – très costaude en défense – avait fait le plus dur et allait ensuite bien contrôler les débats, même si l’Allemagne équilibrait le jeu durant les trois quarts temps suivants. L’occasion aussi pour le coach Méziane de passer ses troupes en revue en donnant un temps de jeu non négligeable à la jeune génération.

Au final, les Belgian Cats n’ont jamais tremblé et ce, même si elles ont à certains moments perdu un peu trop de ballon par précipitation (19 pertes de balle).

C’est la quatrième fois consécutive que la Belgique se qualifie pour la phase finale d’une Coupe d’Europe. Et le coach comme les joueuses ne s’en sont pas cachés, ils iront sur cet Euro 2023 avec l’ambition de ramener une nouvelle médaille, après celles de bronze décrochées en 2017 et 2021.