Zizou Bergs  : « Tout donner pour la dernière année de Johan »

Zizou, comment vous sentez-vous depuis Louvain-la-Neuve ?

Je me sens très bien, j’ai l’impression que je ne me suis jamais senti aussi bien que ces quatre derniers mois. Les entraînements sont bons, le corps répond bien aussi.

Connaissez-vous les joueurs coréens, adversaires des Belges ?

Absolument pas. Je n’ai jamais disputé de tournoi chez eux ni vu les Coréens jouer. Michael (Geerts) a joué leur numéro 2 à Bangkok il y a 15 jours, c’est plutôt une bonne chose. Mais de toute façon, on va analyser les adversaires pour bien préparer la rencontre.

Vous êtes actuellement 115e mondial, soit le meilleur classement de votre carrière. Mais vous n’avez pas connu le début de saison espéré…

La fin d’année a été compliquée. Il y a eu des blessures, puis j’ai cherché mon niveau pendant un moment. Je voulais bien jouer, mais je n’arrivais pas à frapper fort, ce n’était tout simplement pas bon. En début de saison, à Perth pour la United Cup, je suis tombé malade. Un peu comme si j’avais attrapé le Covid. Derrière, à Melbourne, on a vraiment travaillé avec l’équipe pour remettre les choses à plat et augmenter mon niveau.

Quels sont vos objectifs pour cette année ?

J’ai confiance dans le fait que je vais encore m’améliorer beaucoup pour vraiment mériter une place dans le Top 100, voire encore plus haut, j’espère. À court terme, c’est le Top 100 mon premier objectif. Avant de viser, peut-être, le Top 75 en fin de saison.

Membre de l’équipe nationale depuis septembre 2021 (une victoire pour quatre défaites), vous avez toujours déclaré votre amour pour la Coupe Davis. Est-ce toujours aussi fort qu’avant ?

Plus jeune, c’était un grand rêve. Surtout vu les moments que la Belgique a vécus, les rencontres au pays, une équipe de dingue avec Johan comme capitaine. Mais maintenant que le système aller-retour n’existe plus, je dois avouer que le rêve a un peu changé. Peut-être qu’avec les nouvelles règles (NDLR : l’ITF a rompu son partenariat avec l’organisateur Kosmos), ça pourrait revenir à l’ancienne formule. Et là, vous pourrez me reposer la question (sourire).

Même si la compétition est organisée tous les deux ans, comme c’est régulièrement évoqué ?

Ça dépend… Tout joueur aime disputer la Coupe Davis. Tous les deux ans, ça voudrait donc dire jouer moins de matchs. Mais peut-être avec une ambiance incroyable. Si c’est comme ça, que les rencontres redeviennent un grand événement avec beaucoup de public et beaucoup de Belges dans les tribunes, pourquoi pas ? Rappelez-vous du système quand la Belgique a joué la finale à deux reprises, c’était tellement bien.